Porsche SuperCup Monza: Antrenmanlarda Latorre lider, Ayhancan 3.

Porsche Supercup'ta sezon, Monza'da tamamlanacak ve şampiyon isim belli olacak. 134 puan ile Dylan Pereira son yarışa lider olarak girerken onun 4 puan gerisinde Larry ten Voorne yer alıyor. Milli sporcumuz Ayhancan, hızlı ancak şanssız olduğu sezonda 113 puanla da olsa şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.

Sezonun son antrenman seansında şampiyonanın ilk iki sırasında yer alan isimler geride kalırken Florian Latorre en hızlı isim oldu. Latore'u çaylak Leon Köhler takip etti.

Matematiksel olarak düşük de olsa şampiyonluk şansı devam eden Ayhancan, cuma günkü antrenmanda şampiyonadaki rakiplerinin önünde 3. olurken onu şampiyona ikincisi Voorde takip etti.

Şampiyonada lider durumda bulunan Pereira ise ancak 5. oldu. Takım arkadaşı Jaxon Evans ise seansı 6. sırada tamamladı.

Porsche Supercup İtalya ayağında sıralamalar cumartesi günü 14:45'te, yarış ise pazar günü 13:25'te başlayacak.