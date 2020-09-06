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Porsche Supercup / Monza / Yarış raporu

Monza Porsche Supercup: Ten Voorde şampiyon oldu, Ayhancan sezonu 3. tamamladı

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Monza Porsche Supercup: Ten Voorde şampiyon oldu, Ayhancan sezonu 3. tamamladı
Ekleyen:
, Editör

2020 Porsche Supercup sezonunun son ayağı olan Monza yarışını kazanan Larry Ten Voorde şampiyonluğa ulaşırken, temsilcimiz Ayhancan Güven sezonu 3. tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Larry Ten Voorde, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise ilk virajın ardından beşinci sırada yer aldı.

Ancak startta gerçekleşen kazada Philipp Sager yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi.

Üçüncü turda yarış yeniden başladı ancak Hugo Nerman, Lesmo 1 virajında kaza yaptı ve devreye yeniden güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış, altıncı turda yeniden başladı ve Ayhancan, arkasındaki Jaxon Evans ile Jean-Baptiste Simmenauer’in baskısı altına girdi.

Sonraki turlarda bu ikiliye geçilen temsilcimiz 7. sıraya geriledi.

Larry ten Voorde, Team GP Elite, on the podium with his trophy

Larry ten Voorde, Team GP Elite, on the podium with his trophy

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış galibi Ayhancan Guven, martinet by Almeras ve Larry ten Voorde, Team GP Elite

Yarış galibi Ayhancan Guven, martinet by Almeras ve Larry ten Voorde, Team GP Elite

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ön tarafta ise yarışın başından sonuna kadar yerini rahat şekilde koruyan Ten Voorde yarışı kazandı ve 2020 Porsche Supercup sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Florian Latorre ikinci olurken, podyumu Leon Köhler tamamladı.

Şampiyonayı ikinci tamamlayan Dylan Pereira yarışı dördüncü tamamlarken, Evans beşinci, Simmenauer altıncı, Jordan Love yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Marius Nakken, Diego Bertonelli ve Marvin Klein oldu.

Yarışı yedinci sırada bitirmeye doğru giden Ayhancan, son turda yaşadığı sorunla beraber yarışı tamamlayamadı.

Bu sonuçla beraber temsilcimiz Ayhancan Güven, sezonu üçüncü sırada tamamlamadı. Motorsport Türkiye olarak temsilcimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunu kazandı, Ayhancan altıncı oldu

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Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunu kazandı, Ayhancan altıncı oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Supercup
Etkinlik Monza
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

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