Monza Porsche Supercup: Ten Voorde şampiyon oldu, Ayhancan sezonu 3. tamamladı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Larry Ten Voorde, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise ilk virajın ardından beşinci sırada yer aldı.

Ancak startta gerçekleşen kazada Philipp Sager yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi.

Üçüncü turda yarış yeniden başladı ancak Hugo Nerman, Lesmo 1 virajında kaza yaptı ve devreye yeniden güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış, altıncı turda yeniden başladı ve Ayhancan, arkasındaki Jaxon Evans ile Jean-Baptiste Simmenauer’in baskısı altına girdi.

Sonraki turlarda bu ikiliye geçilen temsilcimiz 7. sıraya geriledi.

Larry ten Voorde, Team GP Elite, on the podium with his trophy Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yarış galibi Ayhancan Guven, martinet by Almeras ve Larry ten Voorde, Team GP Elite Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ön tarafta ise yarışın başından sonuna kadar yerini rahat şekilde koruyan Ten Voorde yarışı kazandı ve 2020 Porsche Supercup sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Florian Latorre ikinci olurken, podyumu Leon Köhler tamamladı.

Şampiyonayı ikinci tamamlayan Dylan Pereira yarışı dördüncü tamamlarken, Evans beşinci, Simmenauer altıncı, Jordan Love yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Marius Nakken, Diego Bertonelli ve Marvin Klein oldu.

Yarışı yedinci sırada bitirmeye doğru giden Ayhancan, son turda yaşadığı sorunla beraber yarışı tamamlayamadı.

Bu sonuçla beraber temsilcimiz Ayhancan Güven, sezonu üçüncü sırada tamamlamadı. Motorsport Türkiye olarak temsilcimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.