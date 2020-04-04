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Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Canlı izle: Ayhancan'ın Porsche Supercup Virtual Edition'daki 1. yarışı

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Canlı izle: Ayhancan'ın Porsche Supercup Virtual Edition'daki 1. yarışı
Ekleyen:
, Şef Editör
4 Nis 2020 10:36

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in gerçek hayatta mücadele ettiği Porsche Mobil 1 Supercup Şampiyonası'nın düzenlediği sanal şampiyona bugün İspanya ayağı ile başlıyor. Yarışı Ayhancan Güven'in gözünden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçek yarışların yapılamadığı dönemde birçok sanal turnuva gerçekleştiriliyor. Yarış serileri de kendi turnuvalarını düzenliyorlar ve bunlardan birisi olan Porsche Supercup Virtual Edition olacak.

4 yarış hafta sonu olarak gerçekleştirilecek Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition sanal turnuvası hakkında daha önce bu haberimizde ayrıntılı bilgi vermiştik.

Bugünkü yayın 16:00 ile 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yiğit Tezcan'ın anlatacağı yarış, Red Bull Türkiye Twitch kanalında yayınlanacak. Yayını bu sayfadan da izleyebileceksiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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