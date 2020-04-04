Canlı izle: Ayhancan'ın Porsche Supercup Virtual Edition'daki 1. yarışı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçek yarışların yapılamadığı dönemde birçok sanal turnuva gerçekleştiriliyor. Yarış serileri de kendi turnuvalarını düzenliyorlar ve bunlardan birisi olan Porsche Supercup Virtual Edition olacak.

4 yarış hafta sonu olarak gerçekleştirilecek Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition sanal turnuvası hakkında daha önce bu haberimizde ayrıntılı bilgi vermiştik.

Bugünkü yayın 16:00 ile 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yiğit Tezcan'ın anlatacağı yarış, Red Bull Türkiye Twitch kanalında yayınlanacak. Yayını bu sayfadan da izleyebileceksiniz.