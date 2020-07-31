Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak
paylaşım
yorumlar
Türkiye'yi spor araç yarışlarında temsil eden isimlerden olan Berkay Besler, bu hafta sonu Britanya'da Porsche Supercup serisinde mücadele edecek.
Ayhancan Güven'in düzenli olarak yarıştığı Porsche Mobil1 Supercup'ta sezonun 4. ayağı Britanya'da gerçekleştirilecek.
Porsche Carrera Cup Fransa, Almanya ve Orta Doğru gibi serilerde mücadele eden Besler, bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilecek olan yarışa Lechner Racing Middle East takımı adına katılacağını duyurdu.
Berkay, geçen sene Porsche Supercup serisinin Belçika yarışına katılmış ve 12. olmuştu.
Porsche Supercup Silverstone'da cuma günü yapılacak antrenman seansının ardından cumartesi günü sıralamalar 14:45'te, pazar günü yarış 13:'25'te başlayacak.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
|Pilotlar
|Berkay Besler
|Editör
|Abdullah Çelik
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov