Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak

Ayhancan Güven'in düzenli olarak yarıştığı Porsche Mobil1 Supercup'ta sezonun 4. ayağı Britanya'da gerçekleştirilecek.

Porsche Carrera Cup Fransa, Almanya ve Orta Doğru gibi serilerde mücadele eden Besler, bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilecek olan yarışa Lechner Racing Middle East takımı adına katılacağını duyurdu.

Berkay, geçen sene Porsche Supercup serisinin Belçika yarışına katılmış ve 12. olmuştu.

Porsche Supercup Silverstone'da cuma günü yapılacak antrenman seansının ardından cumartesi günü sıralamalar 14:45'te, pazar günü yarış 13:'25'te başlayacak.