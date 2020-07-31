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Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak

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Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak
Ekleyen:
31 Tem 2020 08:57

Türkiye'yi spor araç yarışlarında temsil eden isimlerden olan Berkay Besler, bu hafta sonu Britanya'da Porsche Supercup serisinde mücadele edecek.

Ayhancan Güven'in düzenli olarak yarıştığı Porsche Mobil1 Supercup'ta sezonun 4. ayağı Britanya'da gerçekleştirilecek.

Porsche Carrera Cup Fransa, Almanya ve Orta Doğru gibi serilerde mücadele eden Besler, bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilecek olan yarışa Lechner Racing Middle East takımı adına katılacağını duyurdu.

Berkay, geçen sene Porsche Supercup serisinin Belçika yarışına katılmış ve 12. olmuştu.

Porsche Supercup Silverstone'da cuma günü yapılacak antrenman seansının ardından cumartesi günü sıralamalar 14:45'te, pazar günü yarış 13:'25'te başlayacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Berkay Besler
Editör Abdullah Çelik

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