Belçika Porsche Supercup: Antrenmanların lideri Ayhancan
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2020 Porsche Supercup Şampiyonası'nın Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek 7. yarışı öncesinde antrenmanların en hızlı ismi Ayhancan Güven oldu.
Formula 1'in destek serilerinden birisi olan Porsche Supercup'ta Formula 1'de olduğu gibi 7. yarış bu hafta sonu Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek.
Cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında Martinet by Almeras takımı adına mücadele eden Ayhancan, yağmurun etkilediği kısaltılmış seansta 2:25:011'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.
118 puanla şampiyonada lider durumda olan Larry ten Voorde seansı ikinci sırada tamamlarken onu Florian Latorre takip etti.
Porsche Supercup Spa ayağında sıralamalar Cumartesi günü 12:45'te, yarış ise Pazar günü 13:25'te başlayacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Spa-Francorchamps
|Pilotlar
|Ayhancan Güven
|Editör
|Abdullah Çelik
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Belçika Porsche Supercup: Antrenmanların lideri Ayhancan
paylaşım
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