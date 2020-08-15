Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.

Sıcak hava şartlarında gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk üç sıra birbirine oldukça yakındı.

Dylan Pereira 1:48.727 ile ilk sırada yer alırken, Leon Köhler 0.060 saniye geride ikinci, Jaxon Evans 0.080 saniye geride üçüncüydü.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 0.417 saniye geride 7. sıradaydı.

Ancak son denemelerde 1:48.194’lük bir tur atan Ten Voorde pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Son turlarda derecesini geliştiren Evans 0.184 saniye geride ikinci olurken, Florian Latorre 0.256 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Max Van Splunteren dördüncü olarak son yarışlardaki iyi performansını sürdürürken, Pereira beşinci, Jaap van Lagen altıncı, Köhler yedinci, Jean-Baptiste Simmenauer sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise sondan ikinci turunda spin atarken, son turunda başka bir araç tarafından engellendi ve turunu geliştiremeyince 9. sırada kaldı.