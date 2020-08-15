Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
01 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Yarış:
03 Saat
:
16 Dakika
:
42 Saniye
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Yarış:
21 Saat
:
26 Dakika
:
42 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Warm Up:
15 Saat
:
56 Dakika
:
42 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
19 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Porsche Mobil1 Supercup / Barcelona / Sıralama turları raporu

Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.

paylaşım
yorumlar
Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 15:24

Porsche Supercup’ın İspanya ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu Larry Ten Voorde elde ederken, temsilcimiz Ayhancan Güven 9. sırada yer aldı.

Sıcak hava şartlarında gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk üç sıra birbirine oldukça yakındı.

Dylan Pereira 1:48.727 ile ilk sırada yer alırken, Leon Köhler 0.060 saniye geride ikinci, Jaxon Evans 0.080 saniye geride üçüncüydü.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 0.417 saniye geride 7. sıradaydı.

Ancak son denemelerde 1:48.194’lük bir tur atan Ten Voorde pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Son turlarda derecesini geliştiren Evans 0.184 saniye geride ikinci olurken, Florian Latorre 0.256 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Max Van Splunteren dördüncü olarak son yarışlardaki iyi performansını sürdürürken, Pereira beşinci, Jaap van Lagen altıncı, Köhler yedinci, Jean-Baptiste Simmenauer sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise sondan ikinci turunda spin atarken, son turunda başka bir araç tarafından engellendi ve turunu geliştiremeyince 9. sırada kaldı.

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü

Önceki haber

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik Sıralama turları
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu
1s

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber
2s

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
41dk

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

Q2'de elenen Vettel: "Araçtaki bazı sorunlarla ilgili cevabım yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
7dk

Q2'de elenen Vettel: "Araçtaki bazı sorunlarla ilgili cevabım yok"

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
55dk

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

Red Bull Ring MotoGP: Vinales, Miller'ın önünde pole pozisyonunu aldı
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu
2s

Red Bull Ring MotoGP: Vinales, Miller'ın önünde pole pozisyonunu aldı

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"

Son Haberler

Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Sıralama turları raporu
19dk

Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!
PSC Porsche Mobil1 Supercup / Sıralama turları raporu

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

1s
2
Formula 1

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

2s
3
Formula 1

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

4
Formula 1

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"

41dk
5
Formula 1

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

55dk

Son Haberler

Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.
PSC

Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü
PSC

Porsche Supercup Barcelona: Antrenmanların lideri Pereira, Ayhancan dördüncü

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!
PSC

Porsche Supercup: Silverstone'da zafer Ayhancan Güven'in!

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!
PSC

Silverstone Porsche Supercup: Ayhancan pole pozisyonunda!

Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.
PSC

Silverstone Porsche Supercup: Köhler lider, Ayhancan 4.

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.