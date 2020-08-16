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Porsche Mobil1 Supercup / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde kazandı, Ayhancan 8. oldu

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Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde kazandı, Ayhancan 8. oldu
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 11:50

Porsche Supercup’ın Barcelona ayağını kazanan isim Larry Ten Voorde olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven 8. sırada yer aldı.

2020 Porsche Supercup sezonunun altıncı ayağı olan Barcelona yarışı sıcak hava şartlarında gerçekleştirildi.

Startta gerçekleşen kazada Jean-Baptiste Simmenauer, Daan Van Kuijk, Michael Fassbender ve Roland Berville yarış dışı kaldı.

Bu kazanın ardından 4 tur boyunca güvenlik aracı arkasında devam eden yarış, bu turda kırmızı bayrakla durduruldu ve pistin temizlenme süreci başladı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Ten Voorde yerini korudu. Jaxon Evans’ın baskısna yarış boyunca karşılık veren Ten Voorde yarışı kazanmayı başardı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Hollandalı sürücü bu sonuçla beraber şampiyona liderliğine de yükselmiş oldu.

Evans yarım saniye geride ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim Dylan Pereira oldu.

Florian Latorre’un dördüncü olduğu yarışta Max Van Splunteren beşinci, Leon Köhler altıncı, Jaap Van Lagen yedinci sırada yer aldı.

Kırmızı bayrak periyodundan sonra yarış yeniden başlayınca 7. sıraya kadar yükselen Ayhancan Güven, sonrasında arka düzlüğün bitiminde dışarı taşınca 10. sıraya kadar geriledi.

Sonrasın iki sıra yükselen temsilcimiz, yarışı 8. sırada tamamladı.

İlk 10’u ise Marvin Klein ve Marius Nakken tamamladı.

Barcelona Porsche Supercup: Ten Voorde pole pozisyonunda, Ayhancan 9.

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

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