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Porsche Mobil1 Supercup / Son dakika

Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven'i tebrik etti

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Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven'i tebrik etti
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gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Supercup'ın Belçika ayağında zafere ulaşan gururumuz Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Ayhancan, pole pozisyonundan başladığı yarışta harika bir sürüş ortaya koydu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ikinci zaferini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizi gururla  temsil eden ve yarışı birincilikle tamamlayan milli sporcumuz Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı günde ülkemizi yurt dışında büyük bir başarıyla temsil ederek Porsche Supercup'ın Belçika ayağında pole pozisyonda başladığı yarışı birinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum."

"Bugüne kadar sergilediği performanslarla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının süreceğine yürekten inanıyorum. Zafer Bayramı'nda Bayrağımızın dalgalandırılıp, İstiklal Marşımızın okunmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

Ayhancan Güven, Martinet by Alméras

Ayhancan Güven, Martinet by Alméras

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Porsche Supercup Belçika: Ayhancan harika performansıyla kazandı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Editör Kemal Şengül

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