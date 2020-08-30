Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven'i tebrik etti

Ayhancan, pole pozisyonundan başladığı yarışta harika bir sürüş ortaya koydu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ikinci zaferini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizi gururla temsil eden ve yarışı birincilikle tamamlayan milli sporcumuz Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı günde ülkemizi yurt dışında büyük bir başarıyla temsil ederek Porsche Supercup'ın Belçika ayağında pole pozisyonda başladığı yarışı birinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum."

"Bugüne kadar sergilediği performanslarla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının süreceğine yürekten inanıyorum. Zafer Bayramı'nda Bayrağımızın dalgalandırılıp, İstiklal Marşımızın okunmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”