Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı

Son iki senedir Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Supercup'ta martinet by Almeras takımıyla mücadele eden Ayhancan geçen sene sonunda takımıyla yollarını ayırmıştı.

Porsche Junior programında yer alan Red Bull destekli Ayhancan, 2021 Porsche Supercup sezonu için 2019 şampiyonu ve 2020 ikincisi BWT Lechner Racing ile anlaştı.

Ayhancan, geçtiğimiz hafta sonu Porsche Sprint Challenge Orta Doğu'da aldığı çifte zaferin ardından doğrudan Zandvoort pistindeki testler için ülkeden ayrıldı.

Ayhancan, pembe temalı yeni Porsche 911 aracıyla ilk kez piste çıktı. Bu seneden itibaren Porsche Supercup'ta 992 kodlu en son nesil Porsche 911 GT3 Cup aracı kullanılacak.

Testlerde konuşan Ayhancan, "İlk seans sonra erdi. Tamamen yeni bir araç. Herkes için yeni bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Her takım sıfırdan başlıyor ve ilk seans için programımızı tamamladık. Aracı sevdim. Tabii ki daha fazla sınırlarını zorlamak istiyorum. Ancak şimdilik ilk seans iyi geçti ve araç içerisindeki hislerim iyi." dedi.

2021 Porsche Supercup takvimi:

20-23 Mayıs - Monako

25-27 Haziran - Le Castellet (Fransa)

2-4 Temmuz - Spielberg (Avusturya)

16-18 Temmuz - Silverstone (İngiltere)

30 Temmuz - 1 Ağustos - Budapeşte (Macaristan)

20-22 Ağustos - Spa-Francorchamps (Belçika)

3-5 Eylül - Zandvoort (Hollanda)

10-12 Eylül - Monza (İtalya)