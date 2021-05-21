Ayhancan: "Temastan sonra devam edebildiğim için şanslıydım"

Porsche Supercup'ta mücadele eden temsilcimiz, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında şanssızlık yaşadı ve havuz bölümünde kerbe çıkarak duvarla temas etti.

Temas sonrası Ayhancan pite girmek ve rakiplerine kıyasla daha farklı bir strateji izlemek zorunda kaldı.

Buna rağmen beşinci olarak, yarışa üçüncü çizgiden başlama hakkı elde etmiş oldu.

Ayhancan, cuma günün ardından Motorsport.com Türkiye'ye verdiği demeçte, hedefinin pazar günü mümkün olduğunca çok puan almak olduğunu söyledi.

Ayhancan, "Sıralama turları açıkçası tam olarak istediğim gibi geçmedi. Olanlardan sonra aldığım sonuçtan mutluyum ama tabii ki hafta sonuna başlarken hedefim bu değildi."

"Sıralama turlarındaki ilk turumda havuz bölümünde biraz geç fren yaptım ve apekste aracım havalandı, bu yüzden de duvarla aramda ufak bir temas oldu. Sonrasında lastiğim hasar aldı. Bu yüzden pite girmek zorunda kaldım."

"Arka lastik değiştirildi ve bu yüzden daha henüz zaman turu atamadan erkenden ikinci lastik setine geçmek zorunda kaldım."

"O an aracın sağlam olup olmadığını bilmiyordum ve lastikleri değiştirir değiştirmez piste çıktım. Araç ayarlarda biraz sorun olmasına rağmen yürür durumdaydı ve bu sayede tur atmaya başladım."

"Fakat bu olay nedeniyle tamamen farklı bir stratejiye geçmek zorunda kaldım. Attığım en hızlı turlar sürekli rakiplerimin pitten çıktığı turlara denk geldi. Böyle olduğu için de çok büyük bir trafik oldu. Monako'da geçiş de çok zor. Bu yüzden istediğim turları atamadım."

"Yine de gridde daha yukarıda olabilmek için elimden geleni yaptım ve 10. turumda, artık lastiklerin zirve performansını kaybetmişken beşinciliği elde ettim."

"Her şeye rağmen o temastan sonra devam edebildiğim için şanslıydım, çünkü sonuncu da başlayabilirdim. O yüzden bu konu hakkında çok fazla söylenmek istemiyorum."

"Beşinci sıradayız ve alabildiğimiz maksimum puanı almaya çalışacağız. Sonrasında buradan ayrılıp, sezonun geri kalan kısmında liderle olan farkı kapatmaya odaklanacağız." dedi.

Yarış Pazar günü TSi 11:20'de yapılacak ve S Sport +, Eurosport, Sky Sport ve F1 TV'den canlı yayınlanacak.

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing Fotoğraf: FIA Formula One World Championship