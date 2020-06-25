Ayhancan, sezon öncesi son testlerde 6. oldu

Formula 1'in destek serisi olarak gerçekleştirilen Porsche Supercup serisi, F1 yarışları gibi gelecek hafta sonu Avusturya'da başlayacak.

Yenilenen takvimde 8 yarış açıklandı ve gerekli olması halinde düzenlemelerin olabileceği belirtildi. Buna göre ilk 8 yarış F1'in Avrupa bölümüne paralel olacak. Yani sezonun ilk iki yarışı Avusturya'da gerçekleşecek.

Yeni sezon öncesinde, ilk yarışın yapılacağı Red Bull Ring pistinde iki gün resmi testler gerçekleştirildi.

Testlerde en hızlı isim 1.29.991 ile çaylak Jaxon Evans oldu. Onu Larry ten Voorde, Jean-Baptiste Simmenauer ve Florian Latorre takip ettiler.

Geçen sene çaylak olarak bu seride yarışan ve ikinci olan Ayhancan Güven, son testleri 6. sırada tamamladı. Artık resmi Porsche pilotlarından olan Ayhancan, beyaz - yeşil renkli Martinet by Almeras aracıyla yarışacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayhancan, "2 günlük resmi testlerin sonuna geldik. 1.30.221’lik tur zamanı ile testleri liderin 0.230 ardında 6. sırada tamamladım. Maalesef istediğim hızı ve sonucu elde edemedim. 9 gün sonra yarış haftasında tekrardan piste çıkıp elimden geleni yapacağım." dedi.