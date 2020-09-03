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Porsche Supercup / Son dakika

Ayhancan, Porsche Supercup'ın final yarışına Monza'da çıkıyor

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Ayhancan, Porsche Supercup'ın final yarışına Monza'da çıkıyor
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2020 Porsche Supercup'ın final yarışı bu hafta sonu Monza'da yapılacak ve Ayhancan Güven, final yarışına şampiyonluk umutlarıyla gidiyor.

2020 Porsche Supercup sezonu Red Bull Ring'de başladı ve takvimde toplam sekiz yarış olacağı duyuruldu.

Şimdiye kadar yedi yarış yapıldı ve final yarışı bu hafta sonu Monza'da yapılacak.

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Dylan Pereira, bitime bir yarış kala şampiyonayı 134 puanla ilk sırada götürüyor. Pereira, bu yıl Silverstone hariç tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başardı.

İkinci sırada Larry ten Voorde yer alıyor ve onun da topladığı puan sayısı 130.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, bu yıl oldukça iyi bir performans sergilemeyi başardı. Ancak Red Bull Ring'de aldığı ceza ve Silverstone ile Katalonya'daki şanssızlıkları, şampiyonada üçüncü sırada yer almasına neden oldu.

Temsilcimiz, bitime bir yarış kala 113 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç isim şu noktada şampiyonluk için savaşıyorlar.

Temsilcimiz Ayhancan'ın bu hafta sonu şampiyon olabilmesi için yarışı kazanması ve Pereira ile Ten Voorde'nin puan kaybetmesi gerekiyor.

Porsche Supercup'ta ilk 15 sürücüye puan veriliyor ve Ayhancan'ın şampiyon olabilmesi için yarışı kazanması ve Pereira'nın 13. olması ya da daha kötü bir sonuç alması gerekiyor. Ayrıca böyle bir senaryoda Ten Voorde'nin de 9.'luk veya daha kötü bir sonuç alması gerekiyor.

Ayhancan bu yıl şampiyonada üç kez pole pozisyonu alarak en çok pole pozisyonu alan isim olmayı başardı. Buna karşılık tıpkı Pereira ve Ten Voorde gibi ikişer zafer aldı.

Yarışı Pazar günü 13:25'te Eurosport'tan seyredebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Supercup
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Kemal Şengül

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