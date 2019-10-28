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Porsche Mobil1 Supercup / Mexico City / Son dakika

Ayhancan, neden Formula 1 yolunda ilerleyemedi?

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Ayhancan, neden Formula 1 yolunda ilerleyemedi?
Ekleyen:
, Şef Editör
28 Eki 2019 12:42

Türkiye'nin otomobil yarışlarındaki gururu Ayhancan Güven, Meksika'da Porsche Mobil 1 Supercup serisini 2., çaylaklar arasında ise şampiyon olarak tamamlamasının ardından Motorsport.com Türkiye'ye konuştu.

Formula 1'in destek serisi olan Porsche Mobil 1 Supercup'ta oldukça iyi bir ilk sezon geçiren Ayhancan, Silverstone'da aldığı galibiyet ve 4 podyum sonucu sayesinde sezonu oldukça güçlü bir şekilde tamamladı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde Porsche Supercup’ta ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu, şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ‘ilk sezonunda ikinci bitiren ilk pilot’ olmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Ayhancan ilk olarak neden Formula 1 yolunda yani tek koltuklu serilerde ilerleyemediği sorularına açıklık getirdi.

Ayhancan, "Türkiye'de karting şampiyonluklarım var, 12-13 yaşlarında dünya karting şampiyonalarına çıktım. Oralarda önemli başarılar elde ettim, İtalya karting şampiyonasında yarış kazandım ve genel klasmanı ilk senemde 2. bitirdim. Dünya karting şampiyonasında 4. oldum. Podyumlarım vardı, yarışlar kazanıyordum. Aslında karting dönemi benim için gayet iyiydi ancak 2011'de duraklama dönemim oldu. Artık kategori yükseltmem gerekiyordu ancak ne yazık ki şu anda herkesin benden istediği Formula yarışları adımını o dönemde atamadık. O dönem devam edemedim."

"Yarışlardan uzak kaldığım dönemlerden sonra, hiçbir zaman tek koltuklu serilerde yarışabileceğim bütçe bulamadım. Sadece otomobil yarışlarına yetebilecek bütçeler ayarlayabildik. Otomobil yarışlarında başarılı oldukça bir miktar daha bütçemiz büyüdü. Ben F1'in direğinden dönen pilotlarla yarışıp onlara karşı dominant olabiliyorum. Pilotaj açısından iyi bir yerde olsam da doğru zamanda doğru imkanlara sahip olamadım. Artık önümde çok fazla başarı kazanabileceğim bir kariyerim var, bu saatten sonra ona odaklanmam lazım."*

"Bir şekilde bu sporu bırakmamak için ve aynı zamanda kendime güvendiğim için her zaman mücadeleye devam ettik. 2015'ten önce Volkicar ile tekrar yarışmaya başladım. 2016'da Türkiye'de Şampiyonlar Şampiyonu olunca, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı kazananı destekleyeceklerini söylemişti. Öyle olunca yurt dışında yarışma fırsatı yakaladım. Bu fırsatı iyi değerlendirdik. 3 sene önce Fransa'dayken bu sene Supercup'ta yarışmaya hak kazandım. Burada yarışmak benim için bir hayaldi." dedi.

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Ayhancan Güven

Ayhancan Güven
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Ayhancan Güven

Ayhancan Güven
2/3

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven
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Bu sene Fransa Carrera Cup ve Supercup'ta başardıklarını değerlendiren Ayhancan, "İki hafta önce Fransa şampiyonasını da kazandım. Orada yine kazanmam iyi oldu çünkü üzerimdeki baskı kalktı çünkü bir kez daha o unvanı almayı başardım. Supercup'ta ilk senem olduğu için orada biraz daha rahattım. İyi bir sezon geçirdik ve iyi sonuçlar aldık. Hızımızı kanıtladık. Şampiyonada şanssızlıklar yaşamamıza rağmen iyi bir sezondu. Red Bull Ring'de kaza yaptık ve Monza'da ceza aldık. Bu iki olayda 26 ila 30 puan arasında kaybımız oldu. Buna rağmen Meksika'da matematiksel olarak şampiyonluk şansımız vardı ancak yine de Michael Ammermuller'in çok uzakta olduğunu biliyordum. Onun için bayağı mucize olması gerekiyordu. Zaten buraya gelirken şampiyonluk iddiam yoktu, ilk sezonumda ilk 3'te olursam iyi olur diye düşünüyordum."

"Bu hafta sonu oldukça iyi geçti. Bu piste ilk defa çıkmama rağmen hızlı adapte oldum. İyi turlar attım. Sıralamalarda istediğim turları bir araya getiremesem de, ikincilik için yeterli oldu. Yarışlarda iyi startlar aldım. Özellikle ilk yarışta pisti çok iyi bilmediğim için hemen arkasına geldim ancak Ammermüller iyi bildiği için beni hemen geçti. Yarışın başında birkaç pilotaj hatası yapınca onu kaçırdım ancak ondan sonrası daha iyiydi. Hemen hemen aynı tempodaydık, yarışın sonunda fark 1.5 sn'ye kadar indi ancak o andan sonra daha fazla indiremeyeceğimi anladım. Bu yüzden son 3 tur daha fazla zorlamadım. Şampiyonadaki ana rakiplerim geride kalınca bir anda onları yakalamış oldum. Pazar günü üç rakip içerisinde kim önde bitirirse, şampiyonada da o önde olacaktı."

"Ammermuller'e karşı ilk defa yarışıyorum ancak Julien Andlauer'le uzun zamandır yarışıyoruz, benim ezeli rakibim diyebilirim. 2. yarışa ben ikinci başladım, o ise dördüncü. Yani pazar günkü yarışı önde bitiren şampiyonada da önde bitirecekti. Bu açıdan aramızda psikolojik bir savaş da vardı. Bunu kazanmak benim açımdan iyi oldu. Tam araştırmadım ancak Supercup'ta çaylak sezonunda ikinci olan başka bir pilot daha yok sanırım."

"Çok mutluyum çünkü sezon başında böyle bir sezon geçirmeyi beklemiyordum. Bu açıdan ikinci olduğum için gerçekten mutluyum." dedi.

Bu sene aktif yarış dönemini geride bırakmaya hazırlanan Ayhancan son olarak şunları söyledi: "Şimdi hafta sonu gerçekleştirilecek Uluslar Kupası (FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup) için İtalya'ya gideceğim. Orada Salih Yoluç'la mücadele edeceğiz. İnşallah orası da iyi geçecek. Ondan sonra yaklaşık bir aylık boşluğum olacak. Aralık ayında gelecek sene planlarına karar vereceğiz. Her şeye açığım. Her zaman önüme çıkan fırsatlardan en iyisini seçip, orada en iyisini yapmak için mücadele edeceğim." 

*Bu paragraf haberi düzenlerken silindiği için yeniden eklenmiştir.

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Ayhancan Güven

Ayhancan Güven
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Ayhancan Güven

Ayhancan Güven
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Ayhancan Güven

Ayhancan Güven
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Mexico City
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

Porsche Mobil1 Supercup Sıradaki seans

Mexico City

Mexico City

25 Eki - 27 Eki

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