Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı
Porsche Supercup Haberler

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Ayhancan Güven, Monako'daki antrenman seansının ardından mutlu olduğunu ve cuma günkü sıralama turlarında daha hızlı olmak istediğini söyledi.

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"

2021 Porsche Supercup sezonunun ilk yarışı bu hafta sonu Monako'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda  perşembe günü antrenman seansı gerçekleştirildi.

Bu yıl BWT Lechner Racing adına yarışacak temsilcimiz Ayhancan Güven, sorunsuz bir antrenman seansı geçirdi ve seansı 1:34.465'lik zaman turuyla üçüncü sırada noktaladı.

Geçen hafta sonu Porsche Carrera Cup Almanya'nın Oschersleben ayağında mücadele eden ve bir galibiyet ile bir ikincilik alan Ayhancan, Monako hafta sonuna da pozitif başlamış oldu.

Günün ardından Motorsport.com Türkiye'ye konuşan Ayhancan, pozitif bir perşembe günü geçirdiklerini ve amacının cuma günü daha da güçlü bir performans sergilemek olduğunu söyledi.

Ayhancan şöyle konuştu: "Antrenman seansı güzel geçti, üçüncü bitirdik. Burada ilk kez 2019'da yarışmıştım. Şimdi arka arkaya ikinci kez yarışıyorum ve pist yine çok dar hissettirdi! O yüzden yavaş yavaş tempo yükseltmeye çalıştım."

"Seansın sonuna doğru hem aracın dengesini geliştirdik hem de ben, piste daha fazla alıştım. Bence iyi bir turdu. Tabii ki yarın biraz daha geliştirmem lazım."

"Takım arkadaşım [Dylan Pereira] en hızlı zamanı yaptı ve aracı onunla beraber daha fazla geliştirebiliriz."

"Yarın daha iyi olmaya çalışacağız. Bugün genel anlamda pozitif bir antrenman seansı geçirdik. Hasar almadık ve şimdi aracı yarın için hazırlıyoruz."

"Yarınki sıralama turlarında elimden geleni yapacağım."

Monako'daki sıralama turları yarın TSi 11:00'de gerçekleştirilecek ve F1 TV'den canlı yayınlanacak.

Pazar günkü yarış ise TSi 11:20'de yapılacak ve S Sport +, Eurosport, Sky Sport ve F1 TV'den ekranlara gelecek.

paylaşım
yorumlar
Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı

Önceki haber

Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Supercup , TÜRK SPORCULAR
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

1s
2
Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

7s
3
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

1s
4
Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

5s
5
Formula 1

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

1s
Son Haberler
Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"
Porsche Supercup

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"

41dk
Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı
Porsche Supercup

Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı

30 Mar 2021
Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek
TrS

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

26 Mar 2021
Ayhancan, Martinet by Almeras takımıyla yollarını ayırdı
TrS

Ayhancan, Martinet by Almeras takımıyla yollarını ayırdı

5 Şub 2021
Porsche Supercup takım patronu Walter Lechner hayatını kaybetti
Porsche Supercup

Porsche Supercup takım patronu Walter Lechner hayatını kaybetti

9 Ara 2020
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso, geride kalmalarına rağmen antrenman turlarından memnun Monako GP
Formula 1

Alonso, geride kalmalarına rağmen antrenman turlarından memnun

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz" Monako GP
Formula 1

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"

Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız" Monako GP
Formula 1

Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

Vettel, Monako'da gözüyle ilgili yaşadığı sorunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da gözüyle ilgili yaşadığı sorunu açıkladı

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?
Formula 1 Formula 1

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?

Son Haberler

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"
Porsche Supercup Porsche Supercup

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"

Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı
Porsche Supercup Porsche Supercup

Ayhancan, yeni takımı ve aracıyla ilk testine çıktı

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

Ayhancan, Martinet by Almeras takımıyla yollarını ayırdı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Ayhancan, Martinet by Almeras takımıyla yollarını ayırdı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.