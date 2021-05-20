Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"

2021 Porsche Supercup sezonunun ilk yarışı bu hafta sonu Monako'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda perşembe günü antrenman seansı gerçekleştirildi.

Bu yıl BWT Lechner Racing adına yarışacak temsilcimiz Ayhancan Güven, sorunsuz bir antrenman seansı geçirdi ve seansı 1:34.465'lik zaman turuyla üçüncü sırada noktaladı.

Geçen hafta sonu Porsche Carrera Cup Almanya'nın Oschersleben ayağında mücadele eden ve bir galibiyet ile bir ikincilik alan Ayhancan, Monako hafta sonuna da pozitif başlamış oldu.

Günün ardından Motorsport.com Türkiye'ye konuşan Ayhancan, pozitif bir perşembe günü geçirdiklerini ve amacının cuma günü daha da güçlü bir performans sergilemek olduğunu söyledi.

Ayhancan şöyle konuştu: "Antrenman seansı güzel geçti, üçüncü bitirdik. Burada ilk kez 2019'da yarışmıştım. Şimdi arka arkaya ikinci kez yarışıyorum ve pist yine çok dar hissettirdi! O yüzden yavaş yavaş tempo yükseltmeye çalıştım."

"Seansın sonuna doğru hem aracın dengesini geliştirdik hem de ben, piste daha fazla alıştım. Bence iyi bir turdu. Tabii ki yarın biraz daha geliştirmem lazım."

"Takım arkadaşım [Dylan Pereira] en hızlı zamanı yaptı ve aracı onunla beraber daha fazla geliştirebiliriz."

"Yarın daha iyi olmaya çalışacağız. Bugün genel anlamda pozitif bir antrenman seansı geçirdik. Hasar almadık ve şimdi aracı yarın için hazırlıyoruz."

"Yarınki sıralama turlarında elimden geleni yapacağım."

Monako'daki sıralama turları yarın TSi 11:00'de gerçekleştirilecek ve F1 TV'den canlı yayınlanacak.

Pazar günkü yarış ise TSi 11:20'de yapılacak ve S Sport +, Eurosport, Sky Sport ve F1 TV'den ekranlara gelecek.