Ayhancan Güven, Porsche sürücüsü olmaya devam edecek

Ayhancan Güven, gösterdiği güçlü performansın ardından Porsche'nin Junior pilotu olmuştu ve iki yıllık sürenin ardından bu durum sona erdi.

Ancak temsilcimiz, pist üstündeki başarıları ile yeni sezonda Porsche ailesi ile çalışmayı sürdürecek.

Ayhancan artık Alman markada "Porsche Driver" pozisyonunda olacak. Yeni sezonda sahip olacağı program ise yakında açıklanacak.

Ayhancan, sosyal medya hesaplarından şöyle dedi: "Porsche ailesinde kaldığımı sizler ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Porsche Junior’dan Porsche Driver pozisyonuna geçeceğim. Yeni mücadeleler için sabırsızlanıyorum, hayallerimi destekleyen herkese teşekkür ederim."

2017'den beri Porsche Cup serilerinde mücadele eden Ayhancan, yeni sezonda artık bu serilerde yer almayacağını duyurmuştu.