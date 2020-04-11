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Porsche Mobil1 Supercup / Röportaj

Ayhancan Güven ile Özel Röportaj!

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Ekleyen:
, Editör
11 Nis 2020 12:58

Motorsport Türkiye olarak, Porsche Supercup'ta yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Porsche Supercup serisinde yarışan pistlerdeki gururumuz Ayhancan Güven ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Eğlenceli, samimiyetin bol olduğu ve bir o kadar da bilgilendirici röportajımız sizlerle!

Son dönemde başarı ivmesini iyice yukarıya taşıyan temsilcimiz, yakın bir zamanda Red Bull desteğini de alarak kendinden daha da emin bir şekilde gelmeye devam ediyor.

Peki Ayhancan Güven pandemi günlerini nasıl geçiriyor? Beslenme düzeni nasıl? Formula 1 gridindeki pilotlarla arkadaşlık durumu ne? İlk galibiyetini aldığında neler hissetti? Michael Schumacher mi Ayrton Senna mı? Bu soruların ve daha birçok sorunun cevabı videoda saklı.

*Ek bilgilendirme: Editörlerimizin çok çabalamasına rağmen maalesef ki görüntülü görüşme programından kaynaklı bir problemden dolayı Ayhancan'ı bir türlü büyük ekrana aktaramadık.

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Cem Özel

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