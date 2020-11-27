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Porsche Supercup / Son dakika

2021 Porsche Supercup takvimi açıklandı

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2021 Porsche Supercup takvimi açıklandı
Ekleyen:
, Editör

2020 Porsche Supercup takvimi açıklandı ve yeni takvimde toplam sekiz yarış olacağı duyuruldu.

Formula 1'in destek serilerinden birisi olan Porsche Supercup'un 29. sezonu, Monaco Grand Prix'siyle birlikte başlayacak.

Sonrasında seri, Paul Ricard'a gidecek ve ardından Red Bull Ring, Silverstone ve Budapeşte yarışları gerçekleştirilecek.

Yaz arasından sonra Spa yarışı yapılacak ve ardından Zandoort ile Monza yarışlarıyla sezon sona erecek

Gelecek yıl seri yeni Porsche 911 GT3 Cup aracı kullanılacak ve destek serisinde toplam 28 katılımcı olacak.

Temsilcimiz Ayhancan Güven de yine griddeki isimlerden bir tanesi olacak.

Yeni 911 GT3 Cup aracı 12 Aralık'ta tanıtılacak ve sürücüler için yepyeni bir mücadele anlamına gelecek.

2021 Porsche Supercup takvimi:

20-23 Mayıs - Monako

25-27 Haziran - Le Castellet (Fransa)

2-4 Temmuz - Spielberg (Avusturya)

16-18 Temmuz - Silverstone (İngiltere)

30 Temmuz - 1 Ağustos - Budapeşte (Macaristan)

20-22 Ağustos - Spa-Francorchamps (Belçika)

3-5 Eylül - Zandvoort (Hollanda)

10-12 Eylül - Monza (İtalya)

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Seri Porsche Supercup
Editör Kemal Şengül

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