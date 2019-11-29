2020 Porsche Mobil1 Supercup takvimi açıklandı

Temsilcimiz Ayhancan Güven'in mücadele edeceği Porsche Supercup 2020 takvimi bugün itibariyle açıklanırken, sezonda toplam sekiz yarış olacak.

Porsche Super Cup, her zaman olduğu gibi Formula 1'in destek serisi olacak ve Formula 1'le aynı hafta sonu yapılacak.

Sezon bu yıl Zandvoort'taki Hollanda yarışıyla başlayacak ve ardından Barcelona, Monte Carlo, Spielberg, Silverstone ve Budapeşte yarışları gerçekleştirilecek.

Sezon Spa ve Monza yarışlarıyla son bulacak. Böylelikle Meksika yeni takvimde yer almamış olacak.

2020 Porsche Mobil1 Supercup takvimi:

26-27 Mart 2020: Barcelona (İspanya), Sezon öncesi testi

01-03 Mayıs 2020: Zandvoort (Hollanda), 1. Yarış

08-10 Mayıs 2020: Barcelona (İspanya), 2. Yarış

21-24 Mayıs 2020: Monte Carlo (Monako), 3. Yarış

03-05 Temmuz 2020: Spielberg (Avusturya), 4. Yarış

17-19 Temmuz 2020: Silverstone (Büyük Britanya), 5. Yarış

31 Temmuz- 02 Ağustos 2020: Budapeşte (Macaristan), 6. Yarış

28-30 Ağustos 2020: Spa-Francorchamps (Belçika), 7. Yarış

04-06 Eylül 2020: Monza (İtalya), 8. Yarış