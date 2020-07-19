2020 Porsche Supercup Macaristan: Pereira yine kazandı, Ayhancan ikinci oldu

Kuru zeminde gerçekleştirilen yarışa Pereira pole pozisyonundan başladı ve ilk virajda yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz rakibini ikinci virajda zorlasa da geçiş fırsatı bulamadı.

Pereira ve Red Bull sporcusu olan Ayhancan'ın temposu diğerlerinden daha iyi görünüyordu.

Üçüncü turda Philipp Sager, start düzlüğünde kaza yaptı ve aracına büyük hasar verdi. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracının ardından Ayhancan rakibini yine zorladı ancak yine dar pistte geçiş yapma fırsatı yakalayamadı.

İkili yavaş yavaş diğerlerinden kopmaya başladı ve Ayhancan yarış boyunca Pereira'nın farkı açmasına izin vermedi. Ancak rakibini geçme fırsatı da yakalayamadı.

Pereira sonuç olarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya ikinci zaferini elde etti.

Ayhancan 1.9 saniye geride ikinci olurken, uzun süre Marvin Klein'in baskısı altında yarışan Larry ten Voorde üçüncü oldu.

Klein dördüncü, Jean Baptiste Simmenauer beşinci, Florian Latorre altıncı, Marius Nakken yedinci ve Jordan Love sekizinci oldu.

İlk 10'u Max van Splunteren ve Dan Van Kuijk tamamladı.