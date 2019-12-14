Berkay Besler, Bahreyn'de podyuma çıktı

Temsilcimiz Berkay Besler, geçen sene ikincilikle tamamladığı Porsche Sprint Challenge’ın ilk raundu için motor sporlarının Orta Doğu’da atan kalbi Bahreyn’de tekrar direksiyon başına geçti.

Sıralamalarda kazandığı pozisyonu koruyan ve hem sıralamalarda hem de yarışta oldukça tutarlı ve başarılı bir performans sergileyen Berkay, ilk raundun ilk yarışında Julian Hanses ve Leon Koehler’in, ikinci yarışta ise Leon Koehler ve Saul Hack’in arkasında üçüncü sırada finiş görerek podyumun basamaklarına tırmanmaya hak kazandı.

Berkay yarış sonrası, "Bugün elimden geleni yaptım. Birinci ve ikinci yarışı P3’te bitirdim. Rakiplerim ekstradan olan yeni lastiklerini kullanarak kendilerine avantaj yarattılar. Yarınki yarışta yeni lastikleri takıp, avantaj yaratma sırası bende olacak. Yarın kazanmak için elimden geleni yapacağım." açıklamasında bulundu.

İlk raundun üçüncü yarışı bugün saat 13.10’da koşulacak. Yarışı Bahreyn Uluslararası Pisti'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Serinin diğer yarışlarında da temsilcimizi görebilmek dileğiyle, kendisine başarılar dileriz.

Porsche Sprint Challenge 14 yarıştan oluşan bir seridir. İlk üç yarış WEC’in, son iki yarış ise F1’in destek yarışıdır.

Haber: İnci Beğen