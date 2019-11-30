Ayhancan Güven, Porsche'nin Genç Sürücü Programı'na seçildi!

Temsilcimiz Ayhancan Güven, son iki yılda Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.

Bu yıl Porsche Mobil1 Supercup'ta harika bir performans ortaya koyan temsilcimiz, henüz çaylak sezonunda şampiyonluk savaşı vermiş ve sezonu en iyi çaylak olarak ikinci sırada noktalamıştı.

Porsche, Portimao pistinde 25 yaşını doldurmamış 11 adayın katılımıyla, üç gün boyunca testler yaptı. Bu testlere temsilcimizin yanı sıra Hugo Chevalier gibi önemli isimler de katıldı.

Yapılan testlerin ardından temsilcimiz, Porsche'nin Genç Sürücü Programı'na seçildi.

Ayhancan, "Seçim sürecine katılmak büyük bir onur. Porsche Junior sürücüsü olarak seçildiğimi öğrendiğim için çok memnun oldum. Bu, bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Küçüklüğümden beri hep kazanmak istedim ve bana duyduğu güven için Porsche'ye teşekkür ederim." dedi.

Temsilcimiz, Porsche Mobil1 Supercup sezonu için 225 bin euro değerinde sponsor paketine sahip olacak.

Ayrıca Porsche Genç Sürücü Programı'na katılan bir başka isim de Jaxon Evans oldu.