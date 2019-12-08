Ayhancan Güven, Porsche ile çalışmaya başladı

2019'da ilk kez yarıştığı Porsche Supercup'ı ikinci sırada bitiren ve çaylaklarda ise şampiyon olan temsilcimiz Ayhancan Güven, adından söz ettirmeye devam etmişti.

Porsche, geçtiğimiz Portimao'da üç gün boyunca testler yapmış ve Ayhancan da bu testlerde yer almıştı.

Yapılan testlerin ardından temsilcimiz, Porsche'nin Genç Sürücü Programı'na seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Porsche'nin Weissach fabrikasına giden Ayhancan, burada Porsche ile çalışmaya resmen başladı.

Temsilcimiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailenin en yeni üyesi olarak çok sıcak karşılandım" diyerek Porsche'ye teşekkür etti.

Ayhancan, Andre Lotterer ve Neel Jani'nin de içinde bulunduğu tüm Porsche sürücüleriyle birlikte fotoğraf çekindi.