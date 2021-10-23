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Porsche Carrera Cup Deutschland Yarış raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Zafere ulaşan Ten Voorde şampiyon oldu

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, Editör

Porsche Carrera Cup Almanya’nın son ayağı olan Hockenheim’daki ilk yarışı kazanan Larry ten Voorde şampiyonluğa ulaşırken, Ayhancan Güven yarışı 7. sırada tamamladı.

Porsche Carrera Cup Almanya: Zafere ulaşan Ten Voorde şampiyon oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Larry ten Voorde, hareketli startla beraber yerini rahat şekilde korudu. Temsilcimiz Ayhancan Güven de aynı şekilde üçüncü sırayı korudu.

Ancak ilk turlarda yaptığı baskıyla beraber Ayhancan’ı geçen Laurin Heinrich üçüncülüğe yükseldi.

İlk turların ardından sıralama Ten Voorde, Mooris Schuring, Heinrich, Ayhancan şeklindeydi.

Yarış ilerledikçe Leon Köhler, Ayhancan’ı gittikçe zorlamaya başladı ancak atakları sonuç vermedi.

Son bölümlere gelinirken ise üçüncü sıradaki Heinrich, büyük baskı altına aldığı Schuring’i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Sondan ikinci turda ekranlara gelmeyen bir olay sebebiyle geriye düşen temsilcimiz Ayhancan Güven yedinciliğe geriledi.

Tüm yarışı kontrol altında götüren Ten Voorde ise rahat şekilde yarışı kazanırken, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya’nın şampiyonu oldu.

Heinrich yarışı ikinci sırada bitirirken, podyumu tamamlayan isim Schuring oldu.

Dördüncü sıranın sahibi Köhler olurken, Rudy van Buren beşinci, Christopher Zöchling altıncı sırada yer aldı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven yedinci olurken, Jukka Honkavuori sekizinci, Loek Hartog dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

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