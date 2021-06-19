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Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da pole pozisyonu Ten Voorde'nin, Ayhancan ikinci oldu

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Temsilcimiz Ayhancan Güven, bugün Monza gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci sırayı kazanan isim oldu.

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da pole pozisyonu Ten Voorde'nin, Ayhancan ikinci oldu

Porsche Carrera Cup Almanya'nın dördüncü ayağı bu hafta sonu Monza'da gerçekleştiriliyor ve bugün sıralama turları gerçekleştirildi.

Sıralama turlarının ilk dakikalarında VANBERGHE Huber Racing'den Bashar Mardini spin atan isim oldu.

Bunun dışında seans boyunca pist dışına çıkan birden fazla isim vardı. Fach Auto Racing'den Christof Langer çakıl havuzuna taştı ve Allled Racing'den Bastian Buus, Team GP Elite'den Lucas Groeneveld gibi isimler de pist sınırları dışına çıkan sürücüler arasındaydı.

Team GP Elite'den Larry ten Voorde seansın çoğunu lider götürdü. Temsilcimiz Ayhancan ise seansın bitimine 23 dakika kala ikinci sıraya yerleşti ve bitime kadar orada kaldı.

Pole pozisyonu, 1:49.660'lık zaman turuyla Ten Voorde'nin olurken, temsilcimiz Ayhancan sadece 0.020 saniye geride kaldı ve 1:49.680 ile ikinci oldu.

Seansın çoğunluğunda Ayhancan'ın hemen ardından VANBERGHE Huber Racing'den Laurln Heinrich ve CarTech Motorsport'tan Rudy van Buren vardı.

Ancak bu sıralama seansın son beş dakikasında değişti ve üçüncü sıradaki Heinrich'in arkasına Team GP Elite'ten Morris Schuring ve Nebulus Racing'den Leon Köhler geldi.

Black Falcon Team'den Loek Hartog altıncı olurken, Fach Auto Tech'ten Christopher Zöchling, Buren, Team GP Elite'den Max Vansplunteren ve Buus'la ilk 10 tamamlandı.

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