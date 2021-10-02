Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda
Porsche Carrera Cup Deutschland Haberler

Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Porsche Carrera Cup Almanya'nın Sachsenring'deki ilk yarışını Larry ten Voorde kazandı.

Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci

Porsche Carrera Cup Almanya'da sezon, bu hafta sonu gerçekleştirilen Sachsenring yarışlarıyla devam etti.

Temsilcimiz Ayhancan Güven Sachsenring'de gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlarken, yanında şampiyona lideri Larry ten Voorde vardı.

Ayhancan, kırmızı ışıklar söner sönmez sağ tarafa doğru kapanırken, Ten Voorde bunun üzerine çimen bölüme çıktı. Her iki pilot da ilk viraja gelirken yerlerini korudular.

İlk virajda Ayhancan liderliği koruyacak gibiydi ancak Ten Voorde liderliği aldı ve Ayhancan ikinciliğe geriledi.

Bu ikilinin ardında ise drama vardı. Laurin Heinrich ve Julian Hanses arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Heinrich çakıl havuzuna gömüldü ve yarışa veda etti.

İlk turda yaşananların ardından piste güvenlik aracı girdi. Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Ayhancan, Ten Voorde'yi zorlamayı sürdürdü.

Ancak Hollandalı sürücü hata yapmadı ve galibiyet Ten Voorde'nin oldu.

Ayhancan, pole pozisyonundan başladığı yarışta, damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Hanses üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Christopher Zöchling'in dördüncü olduğu yarışta, Leon Köhler ilk beşi tamamladı.

paylaşım
yorumlar
Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda

Önceki haber

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

3 s
2
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

1 g
3
Formula 1

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”

7 s
4
Formula 1

Ricciardo: "Abiteboul'un dövme yaptırması için zaman daralıyor"

3 s
5
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

2 g
Son Haberler
Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci

21dk
Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda

7 s
Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da 2. yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da 2. yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

26 Eyl 2021
Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!

25 Eyl 2021
Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan, Hollanda'da zafere uzandı!
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan, Hollanda'da zafere uzandı!

11 Tem 2021
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor" Türkiye GP
Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

Moto3 Austin 2. antrenman: Salac lider, Deniz dokuzuncu oldu Austin
Moto3

Moto3 Austin 2. antrenman: Salac lider, Deniz dokuzuncu oldu

Horner: "Hamilton psikolojik savaşı seviyor" Türkiye GP
Formula 1

Horner: "Hamilton psikolojik savaşı seviyor"

Çok Okunanlar Bugün

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”
Formula 1 Formula 1

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”

Ricciardo: "Abiteboul'un dövme yaptırması için zaman daralıyor"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Abiteboul'un dövme yaptırması için zaman daralıyor"

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"

Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"

Son Haberler

Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da 2. yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da 2. yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.