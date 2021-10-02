Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci

Porsche Carrera Cup Almanya'da sezon, bu hafta sonu gerçekleştirilen Sachsenring yarışlarıyla devam etti.

Temsilcimiz Ayhancan Güven Sachsenring'de gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlarken, yanında şampiyona lideri Larry ten Voorde vardı.

Ayhancan, kırmızı ışıklar söner sönmez sağ tarafa doğru kapanırken, Ten Voorde bunun üzerine çimen bölüme çıktı. Her iki pilot da ilk viraja gelirken yerlerini korudular.

İlk virajda Ayhancan liderliği koruyacak gibiydi ancak Ten Voorde liderliği aldı ve Ayhancan ikinciliğe geriledi.

Bu ikilinin ardında ise drama vardı. Laurin Heinrich ve Julian Hanses arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Heinrich çakıl havuzuna gömüldü ve yarışa veda etti.

İlk turda yaşananların ardından piste güvenlik aracı girdi. Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Ayhancan, Ten Voorde'yi zorlamayı sürdürdü.

Ancak Hollandalı sürücü hata yapmadı ve galibiyet Ten Voorde'nin oldu.

Ayhancan, pole pozisyonundan başladığı yarışta, damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Hanses üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Christopher Zöchling'in dördüncü olduğu yarışta, Leon Köhler ilk beşi tamamladı.