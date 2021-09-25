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Porsche Carrera Cup Deutschland Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Porsche Carrera Cup Almanya Şampiyonası'nın Monza'da gerçekleştirilen ilk yarışında zafer milli sporcumuz Ayhancan Güven'in oldu!

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!

Yarışa 3. sıradan başlayan Ayhancan startın ardından yerini korurken pole pozisyonundan başlayan Larry ten Voorde 2. sıraya geriledi. Laurent Heinrich ise ilk sıraya yükseldi.

İlk turda Heinrich yerini korurken Ayhancan çok geçmeden ten Voorde'yi geçerek 2. sıraya yükseldi ve Heinrich'i takibe başladı.

30 dk + 1 tur şeklinde gerçekleştirilen yarışın bitmesine 6 dakika varken lider Heinrich Ayhancan'a karşı savunma yaparken frenlemede hata yaptı ve pist dışına çıktı. Heinrich'in bu hatasının ardından Ayhancan liderliğe yükseldi.

Yarışın kalan 6 dakika ve 1 turluk bölümünde Ayhancan yerini korumayı başardı ve Monza'daki ilk yarışı kazanmış oldu. Ayhancan ayrıca bu sezon 3. yarış zaferini elde etti.

Son dakikalarda Ayhancan'ı zorlayan Heinrich, geçmeyi başaramadı ve ikinci sırada yarışı tamamladı.

Leon Köhler, sondan ikinci turda ten Voorde'yi geçerek 3. sıraya yükseldi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Ten Voorde'nin 4. olmasının ardından Ayhancan ile şampiyonada lider durumda bulunan ten Voorde arasındaki fark 35'ten 24'e düşmüş oldu.

Monza'daki 2. yarış yarın 13:30'da başlayacak.

 

Fotoğraf: Porsche Carrera Cup Almanya

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Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan, Hollanda'da zafere uzandı!

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