Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki 2. yarışı Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Porsche Carrera Cup Almanya Şampiyonası'nın İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilen 2. yarışını Larry ten Voorde kazanırken, temsilcimiz Ayhancan Güven 2. oldu.

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki 2. yarışı Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Team Elite sürücüsü ten Voorde, Monza'da dün gerçekleştirilen ilk yarışı kazanmasının ardından bugünkü ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü ve iki yarış zaferiyle toplam 50 puan kazanmış oldu.

Puanını 166'ya çıkaran ten Voorde, bu sayede şampiyonada yeniden liderliğe yükselmiş oldu.

Dünkü yarışta 3. olan temsilcimiz Ayhancan Güven, bugünkü yarışa 2. sıradan başlayıp ilk turda liderliğe yükseldi ve yarışın son  dakikalarına kadar yerini rahat bir şekilde korumayı başardı.

Ancak yarışın son bölümünde yağmurun gelmesiyle bir miktar yavaşlayan Ayhancan, Voorde'ye geçildi. Yağmurlu pistte bir noktada çok fazla karambol vardı ve Ayhancan 2 sıra daha kaybedecek gibiydi ancak kaza sonrası güvenlik aracı piste girdi ve güvenlik aracından önceki turun sıralamaları geçerli oldu.

Böylece Ayhancan yarışı 2. sırada tamamlayarak hafta sonunu iki podyumla kapattı. 

Rudy van Buren yarışı 3. sırada tamamlayarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Monza'ya şampiyona lideri olarak gelen Laurin Heinrich, bugünkü yarışı 4. sırada tamamladı ve şampiyona liderliğini İtalya'da Voorde'ye kaptırmış oldu.

Monza'nın ardından Voorde 166 puan ile şampiyonada liderliğe yükselirken Heinrich 152 puanla ikinciliğe geriledi. Ayhancan ise 130 puanla şampiyonada 3. sırada bulunuyor.

paylaşım
yorumlar
Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Önceki haber

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

4s
2
Formula 1

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”

1s
3
Formula 1

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

2s
4
Formula 1

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"

2s
5
Formula 1

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''

1s
Son Haberler
Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki 2. yarışı Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki 2. yarışı Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

49dk
Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

22s
Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da pole pozisyonu Ten Voorde'nin, Ayhancan ikinci oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da pole pozisyonu Ten Voorde'nin, Ayhancan ikinci oldu

19 Haz 2021
Porsche Carrera Cup Almanya: 2. yarışta Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: 2. yarışta Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu

13 Haz 2021
Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

12 Haz 2021
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Canlı anlatım: Fransa GP Fransa GP
Formula 1

Canlı anlatım: Fransa GP

Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor
Formula 1

Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor

Rossi: "Alonso henüz her zaman iyi turlar atabilecek kadar adapte olamadı" Fransa GP
Formula 1

Rossi: "Alonso henüz her zaman iyi turlar atabilecek kadar adapte olamadı"

Ayhancan Güven Daha fazlası
Ayhancan Güven
Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: 2. yarışta Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: 2. yarışta Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”
Formula 1 Formula 1

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Perez'in pist limitlerini aşmasına rağmen neden ceza almadığını açıkladı

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"
Formula 1 Formula 1

Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''
Formula 1 Formula 1

Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''

Sainz: ''Ferrari'nin yaşadığı lastik aşınması diğer takımlara kıyasla daha kötüydü''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''Ferrari'nin yaşadığı lastik aşınması diğer takımlara kıyasla daha kötüydü''

Honda'nın sonunda Mercedes'le aynı seviyede olduğunu kanıtladığı önemli alan
Formula 1 Formula 1

Honda'nın sonunda Mercedes'le aynı seviyede olduğunu kanıtladığı önemli alan

Hamilton: “Red Bull, düzlüklerde daha hızlıydı”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Red Bull, düzlüklerde daha hızlıydı”

Son Haberler

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki 2. yarışı Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki 2. yarışı Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da pole pozisyonu Ten Voorde'nin, Ayhancan ikinci oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da pole pozisyonu Ten Voorde'nin, Ayhancan ikinci oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: 2. yarışta Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: 2. yarışta Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.