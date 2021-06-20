Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki 2. yarışı Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Team Elite sürücüsü ten Voorde, Monza'da dün gerçekleştirilen ilk yarışı kazanmasının ardından bugünkü ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü ve iki yarış zaferiyle toplam 50 puan kazanmış oldu.

Puanını 166'ya çıkaran ten Voorde, bu sayede şampiyonada yeniden liderliğe yükselmiş oldu.

Dünkü yarışta 3. olan temsilcimiz Ayhancan Güven, bugünkü yarışa 2. sıradan başlayıp ilk turda liderliğe yükseldi ve yarışın son dakikalarına kadar yerini rahat bir şekilde korumayı başardı.

Ancak yarışın son bölümünde yağmurun gelmesiyle bir miktar yavaşlayan Ayhancan, Voorde'ye geçildi. Yağmurlu pistte bir noktada çok fazla karambol vardı ve Ayhancan 2 sıra daha kaybedecek gibiydi ancak kaza sonrası güvenlik aracı piste girdi ve güvenlik aracından önceki turun sıralamaları geçerli oldu.

Böylece Ayhancan yarışı 2. sırada tamamlayarak hafta sonunu iki podyumla kapattı.

Rudy van Buren yarışı 3. sırada tamamlayarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Monza'ya şampiyona lideri olarak gelen Laurin Heinrich, bugünkü yarışı 4. sırada tamamladı ve şampiyona liderliğini İtalya'da Voorde'ye kaptırmış oldu.

Monza'nın ardından Voorde 166 puan ile şampiyonada liderliğe yükselirken Heinrich 152 puanla ikinciliğe geriledi. Ayhancan ise 130 puanla şampiyonada 3. sırada bulunuyor.