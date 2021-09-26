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Porsche Carrera Cup Deutschland Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da 2. yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Porsche Carrera Cup Almanya Şampiyonası'nın İtalya'nın Monza'da gerçekleştirilen ikinci yarışında zafer Larry ten Voorde'nin oldu.

Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'da 2. yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Islak zeminde başlayan yarışa ilk sıradan başlayan Voorde, startta temsilcimiz Ayhancan Güven'e geçilmekten kurtulamadı ve 2. sıraya geriledi.

Harika bir startla ilk sırayı ele geçiren Ayhancan, dünkü zaferinin ardından ikinci zafer için önemli bir fırsat yakaladı ancak yarışın ilerleyen bölümü pek de kolay geçmedi.

İlk turlarda yerini koruyan Ayhancan, 25 dakika + 1 turluk yarışın yarısında ten Voorde'nin yoğun baskısına maruz kalmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca çok başarılı bir şekilde savunma yapan Ayhancan, yarışın bitmesine 6 dk kala Voorde'ye geçilmekten kurtulamadı.

Ayhancan'ı geçen Voorde, kalan bölümde farkı açtı ve damalı bayrağı 3.6 sn farkla önde ilk sırada görmeyi başardı.

Dün aldığı galibiyetle şampiyonada puan farkını düşürmeyi başaran Ayhancan, bugünkü yarışta ana rakibi, şampiyona lideri Voorde'yi arkasında tutamadı ancak yine de 2. olarak podyumda yer aldı.

Yarışın başından itibaren 3. sırada bulunan Bastian Buus, son turlarda Leon Köhler'den gelen baskıya iyi cevap verdi ve 3. olarak bu seneki ilk podyumunu almış oldu.

Köhler, son turun başında Buus'u geçmeyi başardı ancak ilk virajda pist dışına çıkınca yerini kaybetmiş oldu. Köhler, Buus'un 0.3 sn gerisinde 4. oldu.

Morris Schuring, önündeki ismin hemen arkasında 5. sırada yarışı tamamladı. İlk 5 sürücü damalı bayrağı 5.7 sn içerisinde gördü.

Monza'da hızlı olan Laurin Heinrich, yarışın başında pist dışına çıkıp gerilemesinin ardından ancak 6. olabildi.

Pistin ıslak olması nedeniyle tek bir yarış çizgisi vardı. Bu yüzden atak yapmaya çalışan isimlerin özellikle yarışın ilk bölümünde çok fazla pist dışına çıktığı görüldü.

 

Fotoğraf: Porsche

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Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!

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Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ayhancan Güven kazandı!
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