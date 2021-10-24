Porsche Carrera Cup Almanya: Köhler kazandı, Ayhancan altıncı oldu

Porsche Carrera Cup Almanya'da Hockenheim'daki ikinci ve son yarışa Larry ten Voorde ilk sıradan başlarken, yanında takım arkadaki Morris Schuring vardı.

İkinci çizgide Laurin Heinrich ve Leon Köhler ikilisi, üçüncü çizgide ise temsilcimiz Ayhancan Güven ve Bastian Buus yer aldı.

Heinrich, çok iyi bir startla, ilk virajda Team GP Elite sürücülerinin yanına geldi. Dar ilk virajda Schuring, Ten Voorde ve Heinrich arasında temas yaşandı. Heinrich bu temasın ardından pist dışına taşdı. Schuring ve Ten Voorde de bu olayda momentum kaybettiler.

Bu karambolün ardından liderliğe, yarışa dördüncü sıradan başlayan Köhler yükseldi.

İlk virajlardan sonra Ayhancan üçüncülük için Ten Voorde'yi sıkıştırmaya başladı ve bu mücadeleye Buus da dahil oldu.

Bu mücadelenin ardından yeni sıralama Köhler, Scuhring, Ten Voorde, Buus ve Ayhancan şeklinde oldu.

Yarışın son bölümüne kadar ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı. Son sekiz dakikaya girerken Ten Voorde, Scuhring'i geçti ve ikinciliği almayı başardı.

Köhler, ön tarafta rahat bir zafer alırken, Ten Voorde damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Buus son anlarda Schuring'i geçerek podyumu tamamladı.

Schuring'in dördüncü olduğu yarışta, son anlarda temsilcimiz Ayhancan'ı geçen Jukka Honkavuori beşinci ve Ayhancan altıncı oldu.

İlk sekizi Christopher Zöchling ve Rudy van Buren tamamladı.