Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan, Hollanda'da zafere uzandı!

Yarışa pole pozisyonundan temsilcimiz iyi bir start alsa da Loek Hartog ilk virajda dışarı çizgiyi kullanarak viraja daha çok hız taşıdı ve liderliği eline geçirdi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Larry ten Voorde, Jaap van Lagen tarafından geçildi ve 3. sıraya geriledi. İlk turun sonunda Hartog, Ayhancan, Voorde, Lagen sıralaması oluştu.

Ayhancan, lider Hartog'u yakın bir biçimde takip etmeye devam etti. Temsilcimiz dün de çok güçlü bir tempoya sahipti ancak Zandvoort pistinde geçiş yapmak çok zordu.

Bugün de bunun aynısı yaşanacak gibi duruyordu ki temsilcimiz bitime 10 dakika kala cesur bir atakla liderliği eline geçirdi ve Hartog'la arasındaki farkı hemen açmaya başladı.

Ayhancan'ın arkasında ise Leon Köhler 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Köhler, bu geçişlerinin ardından ikinci sıradaki Hartog'u yakaladı. Bu ikili sıkı bir şekilde mücadele etse de Ayhancan ön tarafta çok rahattı.

Temsilcimiz pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk turda 2. sıraya gerilese de bitime 10 dakika kala yaptığı mükemmel atakla liderliği tekrardan eline geçirdi ve Zandvoort'taki ikinci yarışı kazanmayı başardı.

Ayhancan bu galibiyetle şampiyonada ikinci sıraya yükseldi ve lider ten Voorde'yle arasındaki puan farkını 35'e indirdi.

Hartog yarışı ikinci sırada tamamlarken, Köhler ikinci sıra için çok çabalasa da yarışı 3. sırada tamamlayabildi.

Van Lagen, damalı bayrağı 4. sırada görürken, şampiyona lideri ten Voorde, yarışı 5. sırada tamamlayabildi.

Porsche Carrera Cup Almanya, 6-8 Ağustos'ta Nürburgring'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.