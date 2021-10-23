Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan sıralamalarda üçüncü oldu

Bu sene hem Porsche Supercup'ta hem de Porsche Carrera Cup Almanya Şampiyonası'nda mücadele eden Ayhancan Güven, bu hafta sonu Hockenheim’da piste çıkıyor.

Porsche Carrera Cup Almanya’nın son ayağı öncesinde temsilcimizin şampiyonluk şansı sürüyor.

Bir önceki ayak olan Sachsenring’de bir galibiyet ve bir ikincilik alan Ayhancan, şampiyona lideri Larry ten Voorde’nin 24 puan arkasında yer alıyor.

Bu sabah gerçekleştirilen sıralama turlarında Ten Voorde 1:40.093 ile pole pozisyonunu alırken, Mooris Schuring 0.146 saniye geride ikinci oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise 0.179 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 16.00’da başlayacak ve serinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.