Porsche Carrera Cup Deutschland Sıralama turları raporu
Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya Şampiyonası'nın Sachsenring yarışları öncesinde pole pozisyonlarının sahibi oldu.
Bu sene hem Porsche Supercup'ta hem de Porsche Carrera Cup Almanya Şampiyona'larında mücadele eden Ayhancan, bu hafta sonu katılacağı iki yarış için pole pozisyonlarını kazandı.
Phoenix Racing ile seride mücadele eden Ayhancan, geçen hafta sonu Monza'da aldığı bir zafer ve podyumun ardından şampiyona lideri Larry ten Voorde'nin 35 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Ayhancan, bu sabah gerçekleştirilen sıralamalarda 1:21.365'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken ten Voorde sadece 0.002 sn geride ikinci oldu. Onları Loek Hartog takip etti.
Sachsenring'deki birinci yarış bugün 16:10'da, ikinci yarış ise pazar günü 16:10'da başlayacak.
Yarışları serinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Sachsenring yarışları için pole pozisyonunda
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