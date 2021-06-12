Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Bu sene birçok farklı seride mücadele eden Ayhancan, bu hafta sonu Avusturya'da Porsche Carrera Cup Almanya'nın 3. ayak yarışlarına katılacak.

Phoenix Racing ile mücadele eden ve şampiyonada 3. sırada bulunan Ayhancan, cuma günkü antrenmanlarda en hızlı isim olmasının ardından bu sabah gerçekleştirilen sıralamalarda da rakipsizdi.

Seans boyunca ilk sırada yer alan Ayhancan, 1:30.301'lik derecesiyle sıralamaları ilk sırada tamamlayarak pole pozisyonunu kazandı.

Leon Köhler, 0.100 sn geride seansı 2. sırada tamamlarken şampiyonada lider durumda bulunan Larry ten Voorde 0.232 sn geride 3., Laurin Heinrich ise 4. oldu.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün 16:10'da, ikinci yarışı ise Pazar günü 12:30'da başlayacak.

Yarışları TRT Spor ve Youtube'dan izleyebilirsiniz.