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Porsche Carrera Cup Deutschland Antrenman raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da antrenmanların lideri Ayhancan

Ekleyen:
, Şef Editör

Porsche Carrera Cup Almanya serisinin Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilecek 3. ayak yarışları öncesinde cuma günkü antrenman seansını temsilcimiz Ayhancan Güven ilk sırada tamamladı.

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da antrenmanların lideri Ayhancan

Phoenix Racing ile Porsche Carrera Cup Almanya 2021 şampiyonasında mücadele eden Ayhancan Güven, serinin Oschersleben pistinde gerçekleştirilen 3. ve 4. ayak yarışlarında bir galibiyet, bir ikincilik alarak şampiyonada lider ile farkı bir miktar kapatmıştı.

Sezonun 5. ve 6. ayak yarışlarının gerçekleştirileceği Red Bull Ring'de puan farkını daha fazla kapatmayı hedefleyen Ayhancan, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında 1:31.025'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Oschersleben'de Ayhancan gibi kazanmayı başaran Laurin Heinrich, bugünkü antrenmanlarda Ayhancan'ın 0.130 sn gerisinde 2. olurken onun hemen arkasında van Kuijk ve Splunteren yer aldılar.

Şampiyonada lider durumda bulunan Larry ten Voorde ise günün 5. hızlı tur zamanını elde etti.

Sıralama turları Cumartesi günü 10:50'de başlarken hafta sonunun ilk yarışı yine Cumartesi günü 16:10'da, ikinci yarışı ise Pazar günü 12:30'da başlayacak.

Yarışları TRT Spor ve Youtube'dan izleyebilirsiniz.

 

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