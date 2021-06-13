Porsche Carrera Cup Almanya: 2. yarışta Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci yarışa Ayhancan Güven ilk sıradan başlarken onun arkasında Heinrich ve dünkü yarışın galibi Leon Köhler vardı.

Startta Ayhancan'ın dünkü gibi hafif yavaş kalkış yapmasının ardından arkasındaki sürücüler baskı kurdular. İlk virajı Ayhancan ve Heinrich yan yana dönerken ikinci viraj öncesinde Heinrich iç tarafta kalarak avantaj sağladı.

Heinrich ikinci virajda liderliğe yükselirken Köhler, Ayhancan ve Heinrich mücadelesinden faydalandı ve 2. sıraya yükseldi. Böylece Ayhancan, ilk turda 3. sıraya gerilemiş oldu.

Yarışın başında ön bölümde pozisyonlar korunurken çok geçmeden güvenlik aracı piste girdi. Kısa süren güvenlik aracı periyodunun ardından Heinrich ilk sırada kalmayı başardı.

Kalan turlarda arkasındaki pilotlardan kopmayı başaran Heinrich, Red Bull Ring'deki ikinci yarışı kazanan isim oldu.

Güvenlik aracından sonra Köhler'i baskı altına alan Ayhancan, uzun süre takip etmesinin ardından 30 dakikalık yarışın bitmesine 7 tur kala yaptığı güzel atakla geçmeyi başardı ve ikinci sırada yarışı tamamladı. Ayhancan böylece serideki 4. podyumunu aldı ve şampiyona lideri ile puan farkını 25'e indirdi.

Ayhancan'a geçilmesinin ardından karşı atak yapamayan Köhler, 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Podyuma çıkan pilotların arkasında Julian Hanses 4. olurken onu yarışın olaylı ismi Bastian Buus takip etti. Buus, agresif ve zaman zaman temas yaşanan ataklarıyla dikkat çekerken Larry ten Voorde'yi 6. sıraya itti.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen 6. yarışın ardından, bu yarışı kazanan Heinrich 119 puan ile şampiyonada ilk sıraya yükselirken gerilerde kalan ten Voorde 3 puan geride 2. sıraya geriledi.

Ayhancan ise bu hafta sonu aldığı çifte podyum ile 94 puan topladı ve Köhler'i geçerek şampiyonada 3. sıraya yükseldi.

Sezonun 4. ayak yarışları gelecek hafta sonu İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilecek.