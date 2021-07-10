Porsche Carrera Cup Almanya: Ten Voorde pole'de, Ayhancan 3. sırada

Porsche Carrera Cup Almanya, bu hafta sonu Hollanda'nın Zandvoort pistinde yarışıyor. Temsilcimiz Ayhancan, dün gerçekleştirilen iki antrenman seansını da 2. sırada tamamlamıştı.

35 dakikalık tek bir seanstan oluşan sıralama turlarının ilk 10 dakikasını Ayhancan ilk sırada geçirdi. Son 20 dakikaya girdiğimizde Ten Voorde, temsilcimizi geçmeyi başardı ve ilk sıraya yükseldi.

Bitime 13 dakika kala, Daan Van Kuijk spin atarak çakıl havuzuna saplandı. Bu da kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. Kuijk'in aracı çakıl havuzundan kurtarıldı ve seans devam ettirildi.

Bitime 10 dakika kala Ten Voorde, Ayhancan, Loek Hartog, Laurin Heinrich ilk 4'ü vardı.

Ayhancan, seansın yeniden başlamasının ardından attığı ilk turda ufak bir hata yaptı ve tek lastiğiyle çakıl havuzuna taştı. Dolasıyla temsilcimiz turunu geliştiremedi.

Bu esnada Rudy van Buren, temsilcimizi geçmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Bitime 5 dakika kala Kim Andre Hauschild da spin atarak çakıl havuzuna saplandı ve seans yeniden durduruldu. Seans durdurulmadan önce Ten Voorde, Buren, Ayhancan ilk 3'ü vardı.

Seansın yeniden başlatılmasının ardından herkes son zaman turlarını atmak için piste çıktı. İlk 3'teki pilotlardan hiçbiri derecelerini geliştiremedi, dolayısıyla ilk 3 aynı kaldı.

Böylelikle Ten Voorde, 1:35.711 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olmuş oldu. Buren, Voorde'nin 0.066 sn arkasında kaldı ve seansı 2. sırada tamamladı. Temsilcimiz Ayhancan ise Voorde'nin sadece 0.080 sn arkasında 3. oldu.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün 16.10'da başlayacak ve Porsche Carrera Cup Almanya'nın Youtube kanalından canlı yayınlanacak.