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Porsche Carrera Cup Deutschland Yarış raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Hafta sonunun ilk yarışını Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu

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Porsche Carrera Cup Almanya'nın Zandvoort pistinde gerçekleştirilen Hollanda ayağının ilk yarışını Larry ten Voorde kazanırken; temsilcimiz Ayhancan Güven bütün yarış güçlü bir tempoya sahip olsa da geçiş yapmakta zorlandı ve yarışı 3. sırada tamamladı.

Porsche Carrera Cup Almanya: Hafta sonunun ilk yarışını Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu

 Ayhancan, bu sabah gerçekleştirilen sıralama turlarını 3. sırada noktalamıştı. 

Sıralama raporu:

Yarışa ikinci sırada başlayan Rudy van Buren, ilk sıradaki Larry ten Voorde'yi ilk virajda arkasında bırakmayı başardı. Ayhancan, ideal bir start aldı ve 3. sırasını korudu. İlk turun sonunda van Buren, ten Voorde, Ayhancan sıralaması oluştu. 

30 dakikalık yarışın 7 dakikası geri kaldığında Jukka Honkavuori, 3. virajın çıkışında Daan Van Kuijk'le yaşadığı temasın ardından pistin ortasında kaldı. Bu da güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. 

Yarışın bitimine 15 dakika kala, güvenlik aracı pite geri döndü ve yarış yeniden başlatıldı. Ayhancan, bütün yarış boyunca yaptığı gibi güvenlik aracı periyodunun ardından da ten Voorde'yi yakın bir biçimde takip etmeye devam etti. 

Bitime 8 dakika kala lider van Buren, 3. virajda bir hata yaptı ve ten Voorde liderliği eline geçirdi. Van Buren, bir sonraki turda da 3. virajda dışarı taştı ancak temsilcimiz Buren'i geçmeyi başaramadı. 

Bitime 5 dakika kala ise Christof Langer büyük bir kaza yaptı ve güvenlik aracı yeniden piste girdi. Güvenlik aracı yarışın bitimine 30 saniye kala pite geri döndü ve pilotlar son 2 tur için çizgiyi geçtiler. 

Ten Voorde, son 2 turda da hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Van Buren 2. olurken; temsilcimiz Ayhancan, bütün yarış boyunca çok iyi bir tempoya sahip olsa da geçiş yapmanın çok zor olduğu Zandvoort pistinde yarışı 3. sırada tamamlayabildi. 

Leon Kühler 4. olurken; Max Van Splunteren ilk 5'i tamamladı. Hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 11.10'da başlayacak. Yarışı Porsche Carrera Cup Almanya'nın Youtube hesabından canlı bir şekilde takip edebilirsiniz. 

 

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Porsche Carrera Cup Almanya: Ten Voorde pole'de, Ayhancan 3. sırada

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