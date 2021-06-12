Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
Porsche Carrera Cup Deutschland Yarış raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Porsche Carrera Cup Almanya'nın üçüncü ayağı olan Red Bull Ring'de ilk yarışta zafer Leon Köhler'in olurken, Ayhancan Güven üçüncü oldu.

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Porsche Carrera Cup Almanya'nın üçüncü ayağı bu hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştiriliyor ve Phoenix Racing adına yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven bugün gerçekleştirilen ilk yarışta üçüncü oldu.

Temsilcimiz, sıralama turlarında harika bir performans gösterdi ve yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Leon Köhler bugünkü yarışa ikinci sıradan başlarken, Larry ten Voorde üçüncü sıradan start aldı.  Startla birlikte liderlik el değiştirdi ve Köhler ilk sırayı temsilcimizden aldı. Daha sonra Ayhancan'ı Ten Voorde de geride bıraktı.

Yarış boyunca yaşanan kazalar nedeniyle sık sık güvenlik aracı piste girdi ve bu da sürücülerin geçiş yapmasını engelleyen bir durumdu.

Yarışın başında elde ettiği avantajı iyi kullanan Köhler, ön taraftaki yerini korurken Ayhancan ikinciliği almak için Ten Voorde'yi neredeyse tüm yarış boyunca zorladı ancak geçme fırsatı bulamadı.

Köhler ön tarafta zafere ulaşırken, Ten Voorde ikinci ve Ayhancan üçüncü oldu. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Laurin Heinrich ise başladığı pozisyonda finiş gördü.

Bu yarışın ardından Ayhancan, genel klasmanda 74 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve yarınki yarışa yine ilk sıradan başlayacak.

paylaşım
yorumlar
Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Önceki haber

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

3s
2
Formula 1

Alguersuari: "Marko'ya ve Red Bull'a kızgındım"

4s
3
Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

5s
4
Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

8s
5
Formula 1

Mazepin, F1'in 'milyarder çocuklarının kulübü' olduğu iddialarını yalanladı

30 dk
Son Haberler
Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

39dk
Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

10s
Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da antrenmanların lideri Ayhancan
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da antrenmanların lideri Ayhancan

22s
Ayhancan: "İstediğim puanları kazandım"
Porsche Carrera Cup Deutschland

Ayhancan: "İstediğim puanları kazandım"

17 May 2021
Porsche Carrera Cup Almanya: Oschersleben'deki 2. yarışı Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Oschersleben'deki 2. yarışı Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu

16 May 2021
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Haas, 2021 sonrası için takımı "yeniden oluşturuyor" Kanada GP
Formula 1

Haas, 2021 sonrası için takımı "yeniden oluşturuyor"

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor Kanada GP
Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu Misano
World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

Alguersuari: "Marko'ya ve Red Bull'a kızgındım"
Formula 1 Formula 1

Alguersuari: "Marko'ya ve Red Bull'a kızgındım"

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

Mazepin, F1'in 'milyarder çocuklarının kulübü' olduğu iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Mazepin, F1'in 'milyarder çocuklarının kulübü' olduğu iddialarını yalanladı

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Norris, Perez'in kendisini geçmesine şaşırmamış
Formula 1 Formula 1

Norris, Perez'in kendisini geçmesine şaşırmamış

Son Haberler

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da antrenmanların lideri Ayhancan
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da antrenmanların lideri Ayhancan

Ayhancan: "İstediğim puanları kazandım"
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Ayhancan: "İstediğim puanları kazandım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.