Porsche Carrera Cup Almanya: Avusturya'da ilk yarışı Köhler kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Porsche Carrera Cup Almanya'nın üçüncü ayağı bu hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştiriliyor ve Phoenix Racing adına yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven bugün gerçekleştirilen ilk yarışta üçüncü oldu.

Temsilcimiz, sıralama turlarında harika bir performans gösterdi ve yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Leon Köhler bugünkü yarışa ikinci sıradan başlarken, Larry ten Voorde üçüncü sıradan start aldı. Startla birlikte liderlik el değiştirdi ve Köhler ilk sırayı temsilcimizden aldı. Daha sonra Ayhancan'ı Ten Voorde de geride bıraktı.

Yarış boyunca yaşanan kazalar nedeniyle sık sık güvenlik aracı piste girdi ve bu da sürücülerin geçiş yapmasını engelleyen bir durumdu.

Yarışın başında elde ettiği avantajı iyi kullanan Köhler, ön taraftaki yerini korurken Ayhancan ikinciliği almak için Ten Voorde'yi neredeyse tüm yarış boyunca zorladı ancak geçme fırsatı bulamadı.

Köhler ön tarafta zafere ulaşırken, Ten Voorde ikinci ve Ayhancan üçüncü oldu. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Laurin Heinrich ise başladığı pozisyonda finiş gördü.

Bu yarışın ardından Ayhancan, genel klasmanda 74 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve yarınki yarışa yine ilk sıradan başlayacak.