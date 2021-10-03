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Porsche Carrera Cup Deutschland Yarış raporu

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan kazandı, şampiyonluk umutlarını sürdürdü!

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Porsche Carrera Cup Almanya’nın Sachsenring ayağındaki ikinci yarışı temsilcimiz Ayhancan Güven kazandı.

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan kazandı, şampiyonluk umutlarını sürdürdü!

Kuru şartlarda 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Ayhancan Güven, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Ancak ikinci virajda farklı bir çizgi izleyen Christopher Zöchling, hem Ayhancan’ı hem de Larry ten Voorde’yi geçerek liderliğe oturdu.

İlk sektörde spin atıp çakıl havuzuna saplanan Laurin Heinrich yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi.

Bitime 25 dakika kala güvenlik aracı içeri girdi ve yarış kaldığı yerden devam etti.

Yarış tekrar başladığı anda atağa kalkan Ayhancan, ilk virajda Zöchling’i geçerek liderliğe yükselmeyi başardı.

Sonraki turda ise Leon Köhler, üçüncülük için Ten Voorde’ye atak yaptı ve rakibini geride bıraktı.

Sonraki bölümde farkı giderek açan Ayhancan Güven yarışı rahat şekilde kazanırken, şampiyonluk umutlarını sürdürmüş oldu.

Zöchling son bölümde savunma yapmasına rağmen ikinci olurken, Köhler podyumu tamamlayan isim oldu.

Şampiyona lideri ve Ayhancan’ın en büyük rakibi Ten Voorde dördüncü olurken, Rudy van Buren beşinci, Jukka Honkavuori altıncı, Sandro Kaibach yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lukas Ertl, Bastian Buus ve Daan Van Kuijk oldu.

Böylelikle Hockenheim’daki son ayak öncesinde Ten Voorde 278 puana yükselirken, Ayhancan Güven 21 puan geride ikinci sırada yer alıyor.

ayhancan.jfif

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Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci

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Porsche Carrera Cup Almanya Sachsenring: İlk yarışı ten Voorde kazandı, Ayhancan ikinci
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