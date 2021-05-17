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Önceki / Porsche Carrera Cup Almanya: Oschersleben'deki 2. yarışı Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland Son dakika

Ayhancan: "İstediğim puanları kazandım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Gururumuz Ayhancan Güven, Oschersleben'deki güçlü performansının ardından aldığı sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Ayhancan: "İstediğim puanları kazandım"

2021 Porsche Carrera Cup Almanya'nın ikinci ayağı geçen hafta sonu Oschersleben'de gerçekleştirildi ve Ayhancan Güven hafta sonunu oldukça güçlü bir performansla noktaladı.

Gururumuz, ilk yarışı pole pozisyonundan başlayıp kazanırken, pazar günkü ikinci yarışa da ikinci sıradan başladı ve tüm yarış Laurin Heinrich'i zorlayarak damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Böylelikle hafta sonunu çifte podyumla kapatmış oldu.

Spa'daki ilk iki yarışta şanssızlıklarla boğuşan Ayhancan, bu sonuçla şampiyonadaki puanını 58'e yükseltti ve Larry ten Voorde ile arasında sadece 28 puan kaldı.

Ayhancan yarışın ardından, "Sıralama turlarındaki son şansımda ihtiyacım olan turu atıp pole pozisyonunu kazandım. Sonrasında yağış altında başlayan ilk yarışta net bir galibiyet aldık."

"Pazar günkü yarışa ikinci sıradan başladık ve yine istediğim bir tempo ile ikinci sırada bitirdim. Sezona şanssız şekilde başladıktan sonra ihtiyacımız puanlara ve hıza ulaştığım için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Porsche Supercup'ta yarışan temsilcimiz, bu hafta sonu Monako'da 2021 sezonundaki ilk yarışına çıkacak.

Temsilcimiz, "Şimdi Porsche Carrera Cup Almanya Şampiyonası'na kısa bir ara verip, haftaya Monako'da yapılacak Porsche Supercup Şampiyonası'nın ilk yarışına odaklanacağım." dedi.

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Porsche Carrera Cup Almanya: Oschersleben'deki 2. yarışı Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu

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Porsche Carrera Cup Almanya: Oschersleben'deki 2. yarışı Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Carrera Cup Deutschland
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Kemal Şengül

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