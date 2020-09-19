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Porsche Carrera Cup France / Yarış raporu

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ten Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu

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Porsche Carrera Cup Le Mans: Ten Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu
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2020 Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonasının ikinci ayağı olan Le Mans'da zafer Larry ten Voorde'nin olurken Ayhancan Güven 3. olarak podyuma çıktı.

Fransa'da yarış yağmur altında başladı. 45 dakika sürecek olan yarış yağmur altında güvenlik aracı arkasında başlarken güvenlik aracı çok geçmeden pistten çıktı ve yarış başladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Florian Latorre, startın ardından üçüncü sıraya kadar gerilerken Loek Hartog liderliğe yükseldi. Ten Voorde ve Ayhancan ise başladıkları gibi iki ve dördüncü sırada yer alıyordu. Ayhancan'ın arkasında Evans ve Köhler bulunuyordu.

Yarışın ilk 10 dakikası geride kalırken güvenlik aracı piste girdi ve Ayhancan, güvenlik aracından hemen önce yaptığı atak sayesinde 3. sıraya yükseldi.

Son 15 dakikaya kadar kadar ön bölümde bir değişiklik olmadı ancak sonrasında ilginç bir olay oldu. Lider Hartog yavaşlarken Ten Voorde onu geçti ancak o esnada sarı bayraklar sallanıyordu ve 3. sıradaki Ayhancan bir süre onu geçme konusunda güvenlik aracı varmış gibi tereddüt etti. Bu esnada arka bölümde konvoy oluştu ve daha arkadan hızlı gelen pilotlar bariyerlere kadar çıkmak zorunda kaldılar. Ayhancan sonunda geçerek ikinci sıraya yükseldi.

 

Son bölüme girerken, Ten Voorde liderliği devam ederken Ayhancan arkadan gelen Köhler'in baskısı altına girdi. Köhler, Ayhancan'ı geçip ikinci sıraya yükselirken yarışa bir kez daha güvenlik aracı dahil oldu.

Yarışın süresi dolmaya yaklaşırken güvenlik aracı pistten çıktı ve pilotlar son bir tur daha atma şansına sahip oldular. 

Son turda lider ten Voorde Köhler'in, 3. sıradaki Ayhancan ise takım arkadaşı Klein'in baskısı altına girdiler. İkisi de geçildi ancak tur bitmeden yerlerini geri almayı başardılar.

Böylece Le Mans 24 Saat yarışının destek yarışı olarak gerçekleştirilen Porsche Carrera Cup Le Mans'da zafer Ten Voorde'nin olurken Köhler yarışı ikinci sırada tamamladı. Ayhancan Güven ise 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Son turda Ayhancan'ı zorlayan Klein, Hartog'a geçilerek 5. sırada yarışı tamamlamış oldu. 

Yarışın tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

 
Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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