Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

Porsche Mobil1 Supercup sezonunu 3. sırada tamamlayan Ayhancan, sonrasında Porsche Carrera Cup Fransa'ya dönüş yaptı.

İlk hafta sonunda zafer alan Ayhancan, bu hafta sonu Porsche Carrera Cup Fransa ve Almanya yarışlarının Le Mans ayağında mücadele edecek.

52 aracın mücadele edeceği yarış öncesinde Cuma günü sıralamalar geride kaldı. Florian Latorre, 4:04.359'luk derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken onu Lerry ten Voorde ve Loek Hartog takip ettiler.

Ayhancan ise sıralamalarda 1 sn geride 4. oldu.

Yarış Cumartesi günü Türkiye saati ile 10:15'te başlayacak. Yarışı bu sayfadan izleyebilirsiniz.