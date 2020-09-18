Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada
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Porsche Carrera Cup Fransa'da mücadele eden Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat hafta sonunun destek yarışı olan Porsche Carrera Cup Le Mans yarışı öncesinde sıralamalarda dördüncü oldu.
Porsche Mobil1 Supercup sezonunu 3. sırada tamamlayan Ayhancan, sonrasında Porsche Carrera Cup Fransa'ya dönüş yaptı.
İlk hafta sonunda zafer alan Ayhancan, bu hafta sonu Porsche Carrera Cup Fransa ve Almanya yarışlarının Le Mans ayağında mücadele edecek.
52 aracın mücadele edeceği yarış öncesinde Cuma günü sıralamalar geride kaldı. Florian Latorre, 4:04.359'luk derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken onu Lerry ten Voorde ve Loek Hartog takip ettiler.
Ayhancan ise sıralamalarda 1 sn geride 4. oldu.
Yarış Cumartesi günü Türkiye saati ile 10:15'te başlayacak. Yarışı bu sayfadan izleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Le Mans , Porsche Carrera Cup France
|Pilotlar
|Ayhancan Güven
|Editör
|Abdullah Çelik
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Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada
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