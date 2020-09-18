Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
FP3:
09 Saat
:
01 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
2. Gün:
06 Saat
:
56 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
SBK FP3:
08 Saat
:
06 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Porsche Carrera Cup France / Sıralama turları raporu

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

paylaşım
yorumlar
Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada
Ekleyen:

Porsche Carrera Cup Fransa'da mücadele eden Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat hafta sonunun destek yarışı olan Porsche Carrera Cup Le Mans yarışı öncesinde sıralamalarda dördüncü oldu.

Porsche Mobil1 Supercup sezonunu 3. sırada tamamlayan Ayhancan, sonrasında Porsche Carrera Cup Fransa'ya dönüş yaptı.

İlk hafta sonunda zafer alan Ayhancan, bu hafta sonu Porsche Carrera Cup Fransa ve Almanya yarışlarının Le Mans ayağında mücadele edecek.

52 aracın mücadele edeceği yarış öncesinde Cuma günü sıralamalar geride kaldı. Florian Latorre, 4:04.359'luk derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken onu Lerry ten Voorde ve Loek Hartog takip ettiler.

Ayhancan ise sıralamalarda 1 sn geride 4. oldu.

Yarış Cumartesi günü Türkiye saati ile 10:15'te başlayacak. Yarışı bu sayfadan izleyebilirsiniz.

 
Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven

Önceki haber

Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
WRC WRC / Yarış ayak raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır
WRC WRC / Son dakika

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada
Porsche Carrera Cup France Porsche Carrera Cup France / Sıralama turları raporu

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

Son Haberler

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada
PCCF Porsche Carrera Cup France / Sıralama turları raporu

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven
PCCF Porsche Carrera Cup France / Yarış raporu

Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven

Ayhancan: "24 saatte en uç duyguları yaşadık"
PCCF Porsche Carrera Cup France / Son dakika

Ayhancan: "24 saatte en uç duyguları yaşadık"

Galeri: Ayhancan Güven'in şampiyonluk fotoğrafları
PCCF Porsche Carrera Cup France / Galeri

Galeri: Ayhancan Güven'in şampiyonluk fotoğrafları

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

2
Formula 1

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

3s
3
WRC

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

4
Formula 1

Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"

5
Formula 1

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek

Son Haberler

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada
PCCF

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven
PCCF

Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven

Ayhancan: "24 saatte en uç duyguları yaşadık"
PCCF

Ayhancan: "24 saatte en uç duyguları yaşadık"

Galeri: Ayhancan Güven'in şampiyonluk fotoğrafları
PCCF

Galeri: Ayhancan Güven'in şampiyonluk fotoğrafları

Porsche Carrera Cup Fransa: Ayhancan kazandı, şampiyon oldu!
PCCF

Porsche Carrera Cup Fransa: Ayhancan kazandı, şampiyon oldu!

Son Videolar

Porsche Carrera Cup Fransa - Raund 1, Nogaro 50:11
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup Fransa - Raund 1, Nogaro

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 2. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 2. Yarış

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 1. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 1. Yarış

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 2. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 2. Yarış

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 1. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 1. Yarış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.