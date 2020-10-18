Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Ayhancan kazandı, şampiyona liderliğini pekiştirdi

Spa'da gerçekleştirilen ilk yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonada yeniden zirveye yükselen Ayhancan, bugün gerçekleştirilen ikinci yarışa pole pozisyonundan başladı.

Ayhancan, ilk turda liderliğini korumasının ardından bir daha baskı altında kalmadı ve en yakın rakibinin 3.4 sn farkla önünde damalı bayrağı görerek şampiyonadaki liderliğini pekiştirmiş oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Florian Latorre, 2. sırada yarışı noktalarken podyumu tamamlayan isim Jaxon Evans oldu.

Spa'da şampiyona lideri olarak gelen Simmenauer Jean-Baptiste yarışı 4. sırada tamamladı.

Sezonun son ayağı 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Barcelona-Katalonya pistinde gerçekleştirilecek.

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Porsche Carrera Cup Fransa - Spa Francorchamps 2. yarış sonucu Fotoğraf: Porsche Fransa

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