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Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Ayhancan kazandı, şampiyona liderliğini pekiştirdi

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Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Ayhancan kazandı, şampiyona liderliğini pekiştirdi
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2020 Porsche Carrrera Cup Fransa Şampiyonası'nın Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen 2. yarışını Ayhancan Güven kazandı.

Spa'da gerçekleştirilen ilk yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonada yeniden zirveye yükselen Ayhancan, bugün gerçekleştirilen ikinci yarışa pole pozisyonundan başladı.

Ayhancan, ilk turda liderliğini korumasının ardından bir daha baskı altında kalmadı ve en yakın rakibinin 3.4 sn farkla önünde damalı bayrağı görerek şampiyonadaki liderliğini pekiştirmiş oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Florian Latorre, 2. sırada yarışı noktalarken podyumu tamamlayan isim Jaxon Evans oldu.

Spa'da şampiyona lideri olarak gelen Simmenauer Jean-Baptiste yarışı 4. sırada tamamladı.

Sezonun son ayağı 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Barcelona-Katalonya pistinde gerçekleştirilecek.

Yarış Sonucu >>

Porsche Carrera Cup Fransa - Spa Francorchamps 2. yarış sonucu

Porsche Carrera Cup Fransa - Spa Francorchamps 2. yarış sonucu

Fotoğraf: Porsche Fransa

Yarışın tekrarı >>

 

 

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu

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Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR , Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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