Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Simmenauer, ilk turda pozisyonunu korumayı başarmasının ardından yarışın kalan bölümünü ilk sırada götürdü ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven, startın ardından Simmenauer'i liderlik için zorlasa da geçmeyi başaramadı. İlk turun ardından ikinci sıradaki yerini koruyan Ayhancan, ilerleyen turlarda Jaxon Evans'ın geçişine engel olamadı.

Evans 2. yarışın ardından 3. yarışı da ikinci sırada tamamlarken Ayhancan aynı şekilde 3. olarak podyumu tamamladı.

Ayhancan bir dördüncülük, iki üçüncülük ile şampiyona lideri olarak geldiği Paul Ricard hafta sonundan yine şampiyona lideri olarak ayrılmış oldu.

Sezonun 4. ayak yarışları 17-18 Ekim tarihlerinde Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek.

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