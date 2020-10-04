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Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu

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Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu
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2020 Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonasının Paul Ricard'da gerçekleştirilen üçüncü ve son yarışta Jean-Baptiste Simmenauer kazanırken Ayhancan Güven üçüncü olarak bir kez daha podyuma çıktı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Simmenauer, ilk turda pozisyonunu korumayı başarmasının ardından yarışın kalan bölümünü ilk sırada götürdü ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven, startın ardından Simmenauer'i liderlik için zorlasa da geçmeyi başaramadı. İlk turun ardından ikinci sıradaki yerini koruyan Ayhancan, ilerleyen turlarda Jaxon Evans'ın geçişine engel olamadı.

Evans 2. yarışın ardından 3. yarışı da ikinci sırada tamamlarken Ayhancan aynı şekilde 3. olarak podyumu tamamladı.

Ayhancan bir dördüncülük, iki üçüncülük ile şampiyona lideri olarak geldiği Paul Ricard hafta sonundan yine şampiyona lideri olarak ayrılmış oldu.

Sezonun 4. ayak yarışları 17-18 Ekim tarihlerinde Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek.

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Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR , Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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