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Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu

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Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu
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2020 Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonasının Paul Ricard'da gerçekleştirilen ikinci yarışında zafer Florian Latorre'un olurken Ayhancan Güven 3. sırada yarışı tamamladı.

Dün gerçekleştirilen ilk yarışa ilk sıradan başlayan ancak ilk turda gerileyerek ancak 5. olan Latorre, bugünkü yarışa daha güçlü bir şekilde başladı ve yerini korudu.

Latorre, son turlarda Jaxon Evans'dan gelen baskıya karşı koymayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Evans, son turlardaki baskısına rağmen geçme fırsatı bulamadı ve 0.3 sn geride ikinci olarak yine podyumda yer aldı.

Dünkü yarışı 4. sırada tamamlayan Ayhancan, 5. sıraya kadar gerilese de iki sıra yükselmeyi başardı. Son turda Ayhancan ve takım arkadaşı Marvin Klein, Jean-Baptiste Simmenauer'i geride bıraktılar. Ayhancan böylece ikinci yarışta podyuma çıkmış oldu.

Dünkü yarışı kazanan Adam Eteki, 2. yarışta 6. oldu.

Paul Ricard'daki son yarış bugün 16:10'da başlayacak.

2. Yarış Tekrarı >>

 
Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu

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Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR , Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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