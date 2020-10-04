Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu

Dün gerçekleştirilen ilk yarışa ilk sıradan başlayan ancak ilk turda gerileyerek ancak 5. olan Latorre, bugünkü yarışa daha güçlü bir şekilde başladı ve yerini korudu.

Latorre, son turlarda Jaxon Evans'dan gelen baskıya karşı koymayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Evans, son turlardaki baskısına rağmen geçme fırsatı bulamadı ve 0.3 sn geride ikinci olarak yine podyumda yer aldı.

Dünkü yarışı 4. sırada tamamlayan Ayhancan, 5. sıraya kadar gerilese de iki sıra yükselmeyi başardı. Son turda Ayhancan ve takım arkadaşı Marvin Klein, Jean-Baptiste Simmenauer'i geride bıraktılar. Ayhancan böylece ikinci yarışta podyuma çıkmış oldu.

Dünkü yarışı kazanan Adam Eteki, 2. yarışta 6. oldu.

Paul Ricard'daki son yarış bugün 16:10'da başlayacak.

2. Yarış Tekrarı >>