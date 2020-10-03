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Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu

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Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu
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2020 Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonasının Paul Ricard'da gerçekleştirilen ilk yarışında zafer Adam Eteki'nin olurken Ayhancan Güven 4. sırada yarışı tamamladı.

Porsche Carrera Cup Fransa'da sezonun 3. ayağı Paul Ricard pistinde gerçekleştirilecek. Normalde bir hafta sonunda iki yarış oluyordu ancak bu hafta sonu 3 yarış gerçekleştirilecek.

İlk yarışa Florian Latorre ilk sıradan başlarken onu Marvin Klein, Adam Eteki, Jaxon Evans ve Ayhancan takip ettiler.

Latorre ilk turda 5. sıraya kadar gerilerken Adam Eteki ilk sıraya yükseldi. Ayhancan ilk turda 3. sıraya yükselse de Evans onu geçerek 3. sıraya yükseldi.

Yarışın kalan bölümünde ön grupta pek değişiklik olmadı ve hafta sonunun ilk yarışını Eteki kazandı. Klein ve Evans 2. ve 3. olarak podyumu tamamladılar.

Ayhancan son turda Latorre'un baskısı altına girse de yerini korudu ve 4. sırada yarışı noktaladı. Ayhancan, şampiyonadaki ana rakiplerinin gerisinde kalmasıyla 76 puan ile şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.

Paul Ricard'da ikinci yarış Pazar günü 11:15'te, 3. yarış ise 16:25'te başlayacak.

1. Yarış Tekrarı >>

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR , Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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