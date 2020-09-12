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Porsche Carrera Cup France / Yarış raporu

Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven

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Porsche Carrera Cup Fransa: İlk yarışın galibi Ayhancan Güven
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Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın Magny-Cours'da gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını kazanan isim oldu.

Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonunun sona ermesinin ardından bu hafta sonu Porsche Carrera Cup Fransa sezonu başladı.

Magny-Cours'ta başlayan sezonun ilk yarışına Florian Latorre ve Marvin Klein'in arkasında üçüncü sıradan başlayan Ayhancan, startın ardından Klein'in geride bıraktı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Latorre yarışı ilk sırada tamamlasa da, startta yaptığı hata nedeniyle 15 sn cezası aldı. Böylece Ayhancan sezonun ilk yarışını kazanırken Latorre 5. sıraya geriledi.

Jaxon Evans yarışı ikinci sırada tamamlarken Jean-Baptiste Simmenauer podyumu tamamlayan isim oldu.

Magny-Cours'taki ikinci yarış 13 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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