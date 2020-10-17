Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu

Martinet By Almeras takımı, Spa-Francorchamps'taki ilk yarış öncesinde ilk çizgiyi kapattı. Marvin Klein pole pozisyonunu kazanırken, Red Bull sürücüsü Ayhancan Güven takım arkadaşının ardında ikinci sırayı kazandı.

İlk yarışa çok iyi bir şekilde başlayan Ayhancan, ilk viraja lider olarak girdi ve ardından liderliğini korumayı başardı.

Ancak güvenlik aracı sonrasında tam tersi oldu. Klein, güvenlik aracından sonra iyi bir kalkış yaparak Ayhancan'ı geçti.

Kalan bölümde liderlik için değişiklik olmadı ve Klein yarışı kazanan isim oldu. Ayhancan yarışı 2. sırada tamamlayarak tekrar şampiyonada liderliğe yükselirken podyumu tamamlayan isim Florian Latorre oldu.

Spa'da ikinci yarış Pazar günü 13:40'ta başlayacak.

Porsche Carrera Cup Fransa - Spa Francorchamps 1. yarış sonucu Fotoğraf: Porsche France

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