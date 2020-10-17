Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Q1 devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
SBK Yarış 1:
00 Saat
:
07 Dakika
:
04 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu

paylaşım
yorumlar
Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu
Ekleyen:

2020 Porsche Carrera Cup Fransa Şampiyonası'nın Belçika'da gerçekleştirilen 4. ayağının ilk yarışında Marvin Klein kazanırken temsilcimiz Ayhancan Güven 2. oldu.

Martinet By Almeras takımı, Spa-Francorchamps'taki ilk yarış öncesinde ilk çizgiyi kapattı. Marvin Klein pole pozisyonunu kazanırken, Red Bull sürücüsü Ayhancan Güven takım arkadaşının ardında ikinci sırayı kazandı.

İlk yarışa çok iyi bir şekilde başlayan Ayhancan, ilk viraja lider olarak girdi ve ardından liderliğini korumayı başardı.

Ancak güvenlik aracı sonrasında tam tersi oldu. Klein, güvenlik aracından sonra iyi bir kalkış yaparak Ayhancan'ı geçti.

Kalan bölümde liderlik için değişiklik olmadı ve Klein yarışı kazanan isim oldu. Ayhancan yarışı 2. sırada tamamlayarak tekrar şampiyonada liderliğe yükselirken podyumu tamamlayan isim Florian Latorre oldu.

Spa'da ikinci yarış Pazar günü 13:40'ta başlayacak.

Porsche Carrera Cup Fransa - Spa Francorchamps 1. yarış sonucu

Porsche Carrera Cup Fransa - Spa Francorchamps 1. yarış sonucu

Fotoğraf: Porsche France

Yarışı tekrar izlemek için >>

 
Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu

Önceki haber

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

Ricciardo: "Hamilton'a verilen Schumacher kaskı, en havalı hediyelerden biri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Hamilton'a verilen Schumacher kaskı, en havalı hediyelerden biri"

16-18 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

16-18 Ekim Yarış Programı

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup France Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu

Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.
Moto3 Moto3 / Sıralama turları raporu

Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.

Son Haberler

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu
PCCF Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu
PCCF Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu
PCCF Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu
PCCF Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

3s
2
Formula 1

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

3
Formula 1

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"

4
Formula 1

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

5
Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'a verilen Schumacher kaskı, en havalı hediyelerden biri"

Son Haberler

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu
PCCF

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu
PCCF

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 3. yarışı Simmenauer kazandı, Ayhancan 3. olarak liderliğini korudu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu
PCCF

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 2. yarışı Latorre kazandı, Ayhancan 3. oldu

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu
PCCF

Porsche Carrera Cup Fransa Paul Ricard: 1. yarışı Eteki kazandı, Ayhancan 4. oldu

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ten Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu
PCCF

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ten Voorde kazandı, Ayhancan 3. oldu

Son Videolar

Porsche Carrera Cup Fransa - Raund 1, Nogaro 50:11
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup Fransa - Raund 1, Nogaro

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 2. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 2. Yarış

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 1. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup Fransa - Paul Ricard - 1. Yarış

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 2. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 2. Yarış

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 1. Yarış 00:00
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup France - Barcelona - 1. Yarış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.