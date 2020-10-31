Porsche Carrera Cup Fransa Barcelona: Ayhancan lastik patlattı, şampiyonluk sıkıntıya girdi

Barcelona'daki ilk yarışa Florian Latorre ilk sıradan başlarken şampiyona lideri Ayhancan onun yanında ilk çizgiyi tamamladı.

Çok iyi kalkış yapan Ayhancan, ilk virajda liderliğe yükselecek atağı yaptı ve öne geçti ancak Latorre ikinci virajı keserek liderliğe geri yükseldi. Hakemler ilk başta bu olaya ceza vermediler ve Ayhancan ilk 15 dakikayı 2. sırada tamamladı.

Hakemler daha sonra Latorre'a pitten geçme cezası verince Ayhancan liderliğe yükseldi ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Ancak daha sonra Ayhancan büyük talihsizlik yaşadı. Lastiğine çivi batan Ayhancan, sürekli basınç ve dolayısıyla sıra kaybetti ve geriledi. Ayhancan daha sonra pite girmek zorunda kaldı ve yarışı son sırada tamamladı.

Ayhancan'ı geçerek ilk sıraya yükselen Jaxon Evans yarışı kazanan isim olurken onu Adam Eteki ve Jean-Baptiste Simmenauer takip ettiler.

Lastik patlatana kadar şampiyonluğa doğru giden Ayhancan, puansız bir şekilde yarışı tamamlayınca büyük darbe almış oldu.

Bu zaferle Evans 154 puanla ilk sıraya yükselirken 150 puanla Latore, 149 puanla Simmenauer takip ediyor. Ayhancan ise 146 puanda kaldı.

2. yarış Pazar günü 13:30'da başlayacak.

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