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Porsche Carrera Cup France / Yarış raporu

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa ikincisi oldu

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Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa ikincisi oldu
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2020 Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonasının Barcelona'da gerçekleştirilen son yarışını Jaxon Evans kazanıp şampiyon olurken Ayhancan Güven sezonu 2. sırada tamamladı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da son 2 sezon şampiyon olmasının ardından bu sene de şampiyonluk yolunda avantajlıydı.

Barcelona'daki son ayak hafta sonu öncesinde şampiyonada lider durumda bulunan Ayhancan, Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta galibiyet mücadelesi veriyordu ancak lastik patlattığı için pite girmek zorunda kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.

Pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışa 5 pilot şampiyonluk umuduyla girdi ancak avantaj dünkü yarışı kazanan Evans'taydı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan, ilk virajda liderliğe yükselse de turun devamında Evans liderliğe yükseldi. Yarışın ilk virajında yaşanan zincirleme kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracından sonra Evans yerini koruyup damalı bayrağı ilk sırada gördü. Evans böylece hem yarışı, hem de Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Ayhancan ise hem yarışı, hem de sezonu ikinci sırada tamamladı.

Böylece Porsche Supercup'ın ardından Carrera Cup Fransa sezonu da tamamlanmış oldu.

 
Porsche Carrera Cup Fransa Barcelona: Ayhancan lastik patlattı, şampiyonluk sıkıntıya girdi

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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR , Porsche Carrera Cup France
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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