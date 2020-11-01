Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa ikincisi oldu

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da son 2 sezon şampiyon olmasının ardından bu sene de şampiyonluk yolunda avantajlıydı.

Barcelona'daki son ayak hafta sonu öncesinde şampiyonada lider durumda bulunan Ayhancan, Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta galibiyet mücadelesi veriyordu ancak lastik patlattığı için pite girmek zorunda kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.

Pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışa 5 pilot şampiyonluk umuduyla girdi ancak avantaj dünkü yarışı kazanan Evans'taydı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan, ilk virajda liderliğe yükselse de turun devamında Evans liderliğe yükseldi. Yarışın ilk virajında yaşanan zincirleme kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracından sonra Evans yerini koruyup damalı bayrağı ilk sırada gördü. Evans böylece hem yarışı, hem de Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Ayhancan ise hem yarışı, hem de sezonu ikinci sırada tamamladı.

Böylece Porsche Supercup'ın ardından Carrera Cup Fransa sezonu da tamamlanmış oldu.